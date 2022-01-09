Преступление произошло накануне новогодней ночи. Полиции Полтавской области сообщили, что 55-летний местный предприниматель внезапно перестал выходить на связь.

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Пропавший бизнесмен оказался в Киевской области

Оперативники провели ряд первоочередных мероприятий и установили, что автомобиль без вести пропавшего мужчины находится в одном из городов Киевской области.

Как впоследствии выяснили стражи порядка, группа лиц из кавказского региона заранее спланировала и подготовилась к совершению жестокого преступления. В частности, они приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д.

Похитив мужчину, злоумышленники требовали от него деньги. Потом хотели убить, а тело выбросить в Днепр в Киеве.

Убийство удалось предотвратить

Благодаря безотлагательным следственным действиям полицейским удалось установить местонахождение бизнесмена и его освободить.

Что касается злоумышленников, то их задержали. Кроме того, правоохранители изъяли у них ряд вещественных доказательств, в частности автомобиль, на котором они передвигались.

Задержание похитителей: что у них изъяли правоохранители – смотрите видео

Что грозит угонщикам

В настоящее время их действия квалифицируют по следующим статьям:

"Умышленное убийство",

"Требование",

"Незаконное завладение транспортным средством",

"Незаконное лишение свободы или похищение человека, в составе организованной преступной группы".

Обратите внимание! Если вина злоумышленников будет доказана, им максимально грозит лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других причастных лиц, а также заказчиков преступления.

Еще одно дерзкое похищение в Полтаве

В конце октября в Полтаве недалеко от Киевского вокзала двое неизвестных силой пытались посадить в авто мужчину . Более того, они угрожали ему ножом. Когда же мужчина начал убегать, злоумышленники бросились за ним.