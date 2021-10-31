Отримавши повідомлення, на місце інциденту виїхав екіпаж роти ТОР (тактико-оперативне реагування). Про подію у поліцію повідомили 30 жовтня.

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Викрадачі були озброєні

Правоохоронці оперативно розшукали автомобіль, на якому могли пересуватися імовірні зловмисники. Там вони виявили бейсбольну биту та два розкладних ножі.

Полтава, викрадення чоловіка, Київський вокзал, бита, ножі, 30 жовтня 2021
Зловмисники мали з собою биту та ножі / Фото Патрульної поліції Полтавської області

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин.

Більше подробиць інциденту в Патрульній поліції не розповіли. На сайті Нацполіції Полтавської області наразі немає жодної інформації про це.

Полтава, викрадення чоловіка, Київський вокзал, бита, ножі, 30 жовтня 2021
Затримав викрадачів екіпаж роби ТОР / Фото Патрульної поліції Полтавської області

У Львові викрали 19-річну доньку бізнесмена

На початку жовтня у Львові місцевий бізнесмен звернувся до поліції з заявою про викрадення доньки. Чоловік розповів, що зловмисники вимагали в нього 2 мільйони євро. Крім того, йому погрожували: якщо не передасть гроші, то завдадуть дівчині шкоди.

Поліція викрила зловмисників у той самий день. Ними виявилися троє хлопців віком 17, 19 та 25 років. Також у викрадачів була 17-річна спільниця.

Усім уже обрали запобіжні заходи. Їм загрожує до 7 років за ґратами.