Вимагали шалений викуп: подробиці викрадення 19-річної доньки львівського бізнесмена

Зловмисникам вже обрали запобіжні заходи. Їм загрожує до 7 років за ґратами.

До теми Вимагали 2 мільйони євро викупу: у Львові викрали 19-річну дівчину

Зловмисники викрали доньку львівського бізнесмена

Львівський бізнесмен 14 жовтня звернувся у поліцію із заявою про викрадення його доньки. Він розповів, що зловмисники вимагають у нього 2 мільйони євро викупу. Чоловікові погрожували, що якщо він не передасть гроші, то вони завдадуть дівчині шкоди.

Постраждала працювала фотографом. Щоб викрасти дівчину, зловмисники під виглядом клієнтів замовили у неї фотосесію на орендованій квартирі. Коли вона прийшла до помешкання, викрадачі у балаклавах забрали її телефон та погрожували зброєю. Вони запевняли, що не завдадуть шкоди, якщо отримають викуп.

Поліція викрила зловмисників у той самий день. Ними виявилися троє хлопців віком 17, 19 та 25 років. Також у викрадачів була 17-річна спільниця.



Зловмисників оперативно затримали / Фото поліції Львівщини

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Викрадачам обрали запобіжний захід

Суд вже обрав зловмисникам запобіжні заходи. Хлопців помістили під варту без можливості внесення застави. Своєю чергою, їхня спільниця перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Вчинений злочин належить до категорії тяжких злочинів. Тому клопотали про тримання під вартою без права визначення застави,

– розповів прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської облпрокуратури Назарій Яворський.

Кожному зі зловмисників за викрадення людини та вимагання загрожує до 7 років у в'язниці.