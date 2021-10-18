Злоумышленникам уже избрали меры. Им грозит до 7 лет за решеткой.

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Злоумышленники похитили дочь львовского бизнесмена

Львовский бизнесмен 14 октября обратился в полицию с заявлением о похищении его дочери. Он рассказал, что злоумышленники требуют у него 2 миллиона евро выкупа. Мужчине угрожали, что если он не передаст деньги, то они причинят девушке вред.

Пострадавшая работала фотографом. Чтобы похитить девушку, злоумышленники под видом клиентов заказали у нее фотосессию на съемной квартире. Когда она пришла в дом, похитители в балаклавах забрали ее телефон и угрожали оружием. Они уверяли, что не причинят вреда, если получат выкуп.

Полиция разоблачила злоумышленников в тот же день. Ими оказались трое ребят в возрасте 17, 19 и 25 лет. Также у похитителей была 17-летняя сообщница.



Злоумышленников оперативно задержали / Фото полиции Львовщины

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Похитителям избрали меру пресечения

Суд уже избрал злоумышленникам меры пресечения. Ребят поместили под стражу без возможности внесения залога. В свою очередь, их сообщница будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Совершенное преступление относится к категории тяжких преступлений. Поэтому ходатайствовали о содержании под стражей без права определения залога,

– рассказал прокурор отдела защиты интересов детей и противодействия насилию Львовской облпрокуратуры Назарий Яворский.

Каждому из злоумышленников за похищение человека и вымогательство грозит до 7 лет в тюрьме.