Мужчина должен был заплатить похитителям деньги, чтобы увидеть свою дочь целой и невредимой. К раскрытию преступления привлекли сотрудников всех служб и подразделений полиции Львовщины.

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Злоумышленники требовали 2 миллиона евро выкупа

Сообщение о похищении человека поступило в полицию примерно в 20:30. Житель Червонограда рассказал, что неизвестные злоумышленники похитили во Львове его 19-летнюю дочь. Они требовали за освобождение девушки 2 миллиона евро. Также похитители угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им деньги.

Начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский рассказал, что место, где злоумышленники удерживали девушку установили оперативники уголовного розыска и следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений.

Оперативники уголовного розыска совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективами) установили место, где злоумышленники удерживали свою жертву – в квартире одного из домов на улице Городоцкой во Львове,

– отметил правоохранитель.

После этого полицейские освободили девушку и задержали похитителей. Ими оказались трое жителей Червонограда. С пострадавшей сейчас работает психолог.

Смотрите фото задержания похитителей / Фото полиции Львовщины

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Похитителям грозит тюрьма

Следователи полиции Львовщины открыли уголовное производство за:

незаконное лишение свободы или похищение человека;

вымогательство.

Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрениях и выберут меры предосторожности. Максимальное наказание, которое им грозит, – до 10 лет за решеткой. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.