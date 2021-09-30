Как рассказывают тиктокеры, хотели снять социальный ролик. Впрочем, своей цели они достигли: очевидцы похищения сообщили в полицию, а та объявила розыск.
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Похищение фейковое, а админпротокол – нет
Ролик появился в тиктоке у одного львовского блогера. На смонтированных кадрах с разных ракурсов видно, как девушку хватают люди в черных балаклавах. Она громко кричит и сопротивляется, но в конце концов ее пакуют в "Мерседес".
Произошло все на оживленном проспекте Свободы в самом центре Львова. Очевидцев было много, и кое-кто из них воспринял произошедшее серьезно.
Так один из мужчин сообщил в полицию о похищении человека. Как сообщила СМИ пресс-секретарь полиции Светлана Добровольская, в городе сразу ввели спецоперацию по перехвату автомобиля, а патрульная полиция начала поиски машины.
Поступило сообщение, что неизвестные лица на проспекте Свободы силой затолкали в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении. Конечно, полицейские ввели спецоперацию, начался розыск,
– рассказала Светлана Добровольская.
Автомобиль обнаружили в центре ориентировочно через полчаса после звонка прохожего. Полицейские установили 4 человек, которые были в машине. Они объяснили, что являются блогерами и снимали видео для соцсетей. Таким образом информация о похищении человека не подтвердилась.
На четырех молодых людей – девушку и троих парней в возрасте до 27 лет – составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве.
Один из актеров этого видео, Остап Оскар, рассказал СМИ, что они с друзьями не ожидали, что съемки дадут такую реакцию. По словам блогера, они хотели снять социальный ролик.
Тиктокеры во Львове: какие выходки и скандалы были до этого
- Блогер со Львова во время прямого эфира в инстаграме убеждала, что Крым – российский. Также женщина сказала, что ненавидит ветеранов АТО.
- В центре Львова блогер из тиктока снял видео, одевшись священником. Он с нецензурной бранью пробежался по городу за другим парнем, провоцируя людей на реакцию.
- Впоследствии тот же тиктокер снял еще одно видео в рясе: он ехал на электросамокате и громко ругался матом.
- Директор департамента "Администрация городского главы" ЛГС Евгений Бойко обратился в полицию из-за действий пранкера.
- Все из-за того, что видео тиктокера разжигает вражду на религиозной почве и провоцирует на агрессию.