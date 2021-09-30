Як розповідають тіктокери, хотіли зняти соціальний ролик. Втім, своєї мети вони досягли: очевидці викрадення повідомили у поліцію, а та оголосила розшук.

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Викрадення фейкове, а адмінпротокол – ні

Ролик з'явився у тіктоці в одного львівського блогера. На змонтованих кадрах із різних ракурсів видно, як дівчину схоплюють люди у чорних балаклавах. Вона голосно кричить і пручається, але зрештою її пакують у "Мерседес".

Сталося усе на оживленому проспекті Свободи у самому центрі Львова. Очевидців було багато і дехто з них сприйняв подію серйозно.

Так один із чоловіків повідомив поліції про викрадення людини. Як повідомила ЗМІ речниця поліції Світлана Добровольська, у місті одразу ввели спецоперацію з перехоплення автомобіля, а патрульна поліція розпочала пошуки машини.

Надійшло повідомлення, що невідомі особи на проспекті Свободи силоміць заштовхали в автомобіль дівчину і втекли у невідомому напрямку. Звичайно поліцейські ввели спецоперацію, розпочався розшук,

– розповіла Світлана Добровольська.

Автомобіль виявили в центрі орієнтовно за пів години після дзвінка перехожого. Поліцейські встановили 4 осіб, які були в машині. Вони пояснили, що є блогерами і знімали відео для соцмереж. Таким чином інформація про викрадення людини не підтвердилась.

На чотирьох молодих людей – дівчину і трьох хлопців віком до 27 років, склали адмінпротоколи за статтею про дрібне хуліганство.

Один з акторів цього відео Остап Оскар розповів медіа, що вони з друзями не очікували, що зйомки дадуть таку реакцію. За словами блогера, вони хотіли зняти соціальний ролик.

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