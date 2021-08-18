Попереднє відео пранкера викликало шквал коментарів у мережі. На нього навіть звернув увагу директор адміністрації міського голови Львівської міської ради Євген Бойко.

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Пранкер у священницькій рясі зняв нове відео

У мережі з'явилось нове відео скандального львівського пранкера. Він вчергове одягнув священницьку рясу та вийшов у центр міста знімати контент для свого тіктоку.

У новому ролику хлопець буцімто забув кадило та поїхав геть на електросамокаті. Актор, який це "помітив", побіг за "священником", щоб повернути згубу. Однак, коли пранкера наздогнали біля Оперного театру, він зістрибнув із самоката та почав лаятись.

Та й*об твою мать,

– закричав блогер.

Перехожий відповів, що той забув кадило, та повернув пранкеру згубу.

Зауважте! У минулому ролику пранкер, йшовши проспектом Свободи, скинув кепку з голови хлопця. Потім "священник" побіг за ним, лаючись. Директор департаменту "Адміністрація міського голови" ЛМР Євген Бойко звернувся до поліції через дії пранкера.

Дивіться нове відео львівського пранкера:

Попереджаємо! В ролику є ненормативна лексика (18+)