Получив сообщение, на место инцидента выехал экипаж роты ТОР (тактико-оперативное реагирование). О произошедшем в полиции сообщили 30 октября.

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Похитители были вооружены

Правоохранители оперативно разыскали автомобиль, на котором могли передвигаться вероятные злоумышленники. Там они обнаружили бейсбольную биту и два раскладных ножа.



Злоумышленники имели с собой биту и ножи / Фото Патрульной полиции Полтавской области

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств.

Больше подробностей инцидента в Патрульной полиции не рассказали. На сайте Нацполиции Полтавской области пока нет никакой информации об этом.



Задержал похитителей экипаж робы ТОР / Фото Патрульной полиции Полтавской области

Во Львове похитили 19-летнюю дочь бизнесмена

В начале октября во Львове местный бизнесмен обратился в полицию с заявлением о похищении дочери. Мужчина рассказал, что злоумышленники потребовали у него 2 миллиона евро. Кроме того, ему угрожали: если не передаст деньги, то нанесут девушке вред.

Полиция разоблачила злоумышленников в тот же день. Ими оказались три парня в возрасте 17, 19 и 25 лет. Также у похитителей была 17-летняя сообщница.