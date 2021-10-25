Ребенок пропал 23 октября, а нашли его через 2 дня. К счастью, девочка невредима, сейчас ее обследуют медики. К розыску ребенка привлекли полицейских Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областей.
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Нашли в Хмельницкой области
Полицейские в течение 2 дней разыскали знакомых злоумышленника, изучили записи камер видеонаблюдения, проводили опрос всех, кто мог помочь в поисках ребенка.
25 октября утром полицейский Смотрицкой общины установил местонахождение ребенка и мужчины. Их нашли в селе Смотрич Каменец-Подольского района Хмельницкой области.
На место происшествия немедленно прибыли полицейские Львовщины. Злоумышленника удалось задержать. Ребенка планируют отвезти в больницу на обследование.
В Хмельницкой области задержали мужчину, который украл ребенка во Львове / Фото Нацполиции
По факту следователи Львовщины открыли уголовное производство за похищение человека. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Ребенка отвезут на обследование / Фото Нацполиции
Также вскоре суд изберет меру пресечения Юрию Лукачу. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.
Похищение 9-месячной девочки: что известно
- Во Львове 23 октября исчезла Виктория Нечаева.
- Полиция, кроме ребенка, искала 31-летнего бывшего сожителя матери ребенка, который мог быть причастным к ее похищению.
- Юрий Лукач жил в поселке Подволочиск Тернопольской области. Поэтому полицейские Львова разыскивали мужчину вместе с правоохранителями с Тернопольщины.