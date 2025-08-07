В Кремле говорят о возможной встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом и, вероятно, с Владимиром Зеленский. Это может быть обусловлено усилиями администрации США по завершению российско-украинской войны. Однако, как бы ни развивались обстоятельства, Путина будет ждать много трудностей, которых он будет пытаться избегать.

Об этом 24 Каналу рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар, отметив, что у кремлевского диктатора есть риски, которые несет завершение войны и ее продолжение. По его мнению, прекращение боевых действий на территории Украины для Владимира Путина является более опасным.

Чего боится Путин?

Валерий Пекарь назвал три факта, почему Путину невыгодно завершать войну.

Первое – у России полностью разрушена гражданская часть экономики. Непонятно, каким образом ее можно вернуть к жизни, ведь вся экономика переведена на "военные рельсы".

Второе – у Путина более 500 тысяч жестоких убийц в армии, которые вернутся с фронта и с ними надо будет что-то делать. Если их игнорировать, то "они снесут всю Россию".

Третье – в окружении Путина много людей, которые радикально настроены относительно войны и считают, что кремлевский диктатор недостаточно силен, чтобы выиграть ее.

Итак, для него завершение войны простым способом переговоров является уже чем-то невозможным. Надо понимать, что Россия зашла достаточно далеко, ведь там почти разрушена экономика. Она постепенно сползает в коллапс, который является неотвратимым,

– сказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

Остановить крах России, вероятно, можно, но для этого необходимо резко перестроить российскую экономику и политику.

По словам Валерия Пекаря, Путин не готов это делать, ведь ему важнее собственное благосостояние, а не его страны.

Добавим, 7 августа 2025 года Путин высказался относительно вероятной встречи с Дональдом Трампом и допустил возможность переговоров с Владимиром Зеленским, хотя, по его словам, для этого еще не созданы надлежащие условия. Он назвал ОАЭ потенциальным местом для диалога.