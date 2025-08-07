Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Какие требования являются важнейшими для России?

Аналитики считают, что Путин сознательно поручал своим переговорщикам придерживаться жесткой линии, чтобы заставить Трампа согласиться на личную встречу. Там он, вероятно, попытается убедить американского лидера, который уже выражал симпатии к России, согласиться с его видением так называемых "коренных причин конфликта".

Люди, знакомые с позицией Кремля, считают, что ключевыми требованиями Путина остаются: официальное исключение Украины из перспектив членства в НАТО, ограничение ее военных возможностей и формирование в Киеве "более лояльного" к Москве политического режима.

Эксперт Carnegie Russia Eurasia Center Татьяна Становая отметила, что Москва с самого начала не определяла точные границы так называемых "аннексированных" регионов, что свидетельствует о возможной гибкости в земельном вопросе. По ее словам, для Путина ключевое – гарантии нерасширения НАТО и уменьшение военного присутствия Альянса в Украине, а также влияние на политику страны.

Напомним, Дональд Трамп поручил команде Дональда Трампа организовать встречу с Путиным как можно быстрее. Переговоры могут состояться "уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель".