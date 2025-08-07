Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Які вимоги є найважливішими для Росії?

Аналітики вважають, що Путін свідомо доручав своїм переговорникам дотримуватися жорсткої лінії, щоб змусити Трампа погодитися на особисту зустріч. Там він, ймовірно, спробує переконати американського лідера, який уже висловлював симпатії до Росії, погодитися з його баченням так званих "корінних причин конфлікту".

Люди, обізнані з позицією Кремля, вважають, що ключовими вимогами Путіна залишаються: офіційне виключення України з перспектив членства в НАТО, обмеження її військових можливостей і формування в Києві "більш лояльного" до Москви політичного режиму.

Експертка Carnegie Russia Eurasia Center Тетяна Станова наголосила, що Москва з самого початку не визначала точні кордони так званих "анексованих" регіонів, що свідчить про можливу гнучкість у земельному питанні. За її словами, для Путіна ключове – гарантії нерозширення НАТО і зменшення військової присутності Альянсу в Україні, а також вплив на політику країни.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив команді організувати зустріч з Путіним якнайшвидше. Переговори можуть відбутися "вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів".