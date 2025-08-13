Война в Украине может завершиться по сценарию, который не предусматривает ни окончательной победы, ни поражения. Такое развитие событий уже имело место в истории и привело к длительному сохранению линии фронта без мирного договора.

Ветеран армии США Пол Левандовски объяснил 24 Каналу, что вероятным является прекращение боевых действий при условии создания мощной обороны. По его мнению, это сделает возобновление войны слишком затратным для обеих сторон.

Пример Корейской войны как возможный сценарий для Украины

Пол Левандовски напомнил, что в 1950-х годах Корейская война завершилась не мирным договором, а только перемирием. Стороны согласились прекратить боевые действия вдоль линии фронта, которая оставалась статичной в течение 3 – 4 лет.

Эта линия фронта стала заминированной и милитаризованной, и это одна из самых хорошо вооруженных границ в мире,

– отметил он.

По словам ветерана, результатом стало сохранение Северной Кореи как государства и сохранение Южной Кореи как свободного представительного правительства. Он предположил, что подобный сценарий может повториться и в Украине, если стороны признают, что дальнейшие территориальные изменения маловероятны, а цена возобновления боев станет слишком высокой.

Условия возможного перемирия для Украины

Пол Левандовски считает, что прекращение боевых действий возможно только при условии создания мощной оборонительной линии или современных оборонительных технологий, которые сделают возобновление войны слишком затратным для обеих сторон.

Если бы мне пришлось ставить деньги на результат, я думаю, что это один из наиболее вероятных вариантов, в котором де-факто существует договоренность о прекращении боевых действий,

– отметил Левандовски.

По словам Левандовски, этот сценарий будет означать сохранение контроля каждой стороны над своими территориями, а дальнейшие захваты станут маловероятными из-за слишком высокой цены возобновления войны.