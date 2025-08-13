Війна в Україні може завершитися за сценарієм, який не передбачає ані остаточної перемоги, ані поразки. Такий розвиток подій вже мав місце в історії й призвів до тривалого збереження лінії фронту без мирного договору.

Ветеран армії США Пол Левандовскі пояснив 24 Каналу, що ймовірним є припинення бойових дій за умови створення потужної оборони. На його думку, це зробить відновлення війни надто витратним для обох сторін.

Дивіться також Дуже важливі удари: як на Росію вплинуть атаки по заводах "Шахедів"

Приклад Корейської війни як можливий сценарій для України

Пол Левандовскі нагадав, що у 1950-х роках Корейська війна завершилася не мирним договором, а лише перемир'ям. Сторони погодилися припинити бойові дії вздовж лінії фронту, яка залишалася статичною протягом 3 – 4 років.

Ця лінія фронту стала замінованою і мілітаризованою, і це один з найбільш добре озброєних кордонів у світі,

– зазначив він.

За словами ветерана, результатом стало збереження Північної Кореї як держави та збереження Південної Кореї як вільного представницького уряду. Він припустив, що подібний сценарій може повторитися і в Україні, якщо сторони визнають, що подальші територіальні зміни є малоймовірними, а ціна відновлення боїв стане надто високою.

Умови можливого перемир'я для України

Пол Левандовскі вважає, що припинення бойових дій можливе лише за умови створення потужної оборонної лінії або сучасних оборонних технологій, які зроблять відновлення війни надто витратним для обох сторін.

Якби мені довелося ставити гроші на результат, я думаю, що це один із найбільш ймовірних варіантів, у якому де-факто існує домовленість про припинення бойових дій,

– зазначив Левандовскі.

За словами Левандовскі, цей сценарій означатиме збереження контролю кожної сторони над своїми територіями, а подальші захоплення стануть малоймовірними через надто високу ціну відновлення війни.