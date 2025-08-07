Дональд Трамп выдвинул Владимиру Путину дедлайн – до 8 августа Россия должна согласится на прекращение войны. В противном случае Путину придется получить "подарок" – 100% пошлины на импорт из любых стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

До завершения ультиматума остались считанные часы. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в эксклюзивном интервью для 24 Канала прогнозирует, что Россия не сделает шаг к завершению войны, а потому Трампу придется действовать решительно.

Решатся ли США на резкие шаги в сторону Кремля и почему Путин совсем не боится угроз Трампа – читайте далее в материале.

Почему Кремль не воспринимает угрозы Трампа серьезно?

Дональд Трамп обозначил дату 8 августа, как крайний день для завершения российской войны против Украины. Когда мы видим, что Киев подвергся массированной атаке беспилотниками и ракетами, а новые сообщения о том, сколько людей обнаружено под завалами, продолжают поступать, можно ли считать это ответом на ультиматум Трампа Путину?

Я думаю, что российские атаки, которые продолжаются на Киев и другие города, а также отказ России до сих пор сделать шаги для достижения хотя бы прекращения огня или серьезных переговоров, это и есть ответ Дональду Трампу. Совершенно очевидно, что Кремль не воспринимает Трампа всерьез. Мы понимаем почему.

Весной трижды Трамп давал России двухнедельные сроки для каких-либо действий. Россия ничего не сделала, сроки истекли, никаких последствий не наступило. Поэтому, я считаю, в России не ждут, что Трамп сделает серьезные шаги, если и этот срок пройдет без результата. Посмотрим.

Дочь специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббс, прокомментировала удары России по украинским регионам и заявила, что Путин проверяет силу и решимость Америки. Как вы считаете, действительно говорится о проверке американского терпения или все сводится к тому, что Москва просто игнорирует мнение демократического мира и открыто заявляет, что ей все равно?

Возможно и то, и другое. С одной стороны, Путин хочет продолжать эту войну. Он, по-прежнему, считает, что может одержать победу на поле боя. С другой стороны, он проверяет Трампа. Сегодня президент США демонстрирует, что не готов принять этот вызов.

Я надеюсь, что ошибаюсь. Надеюсь, что Трамп будет принимать серьезные меры против России, если она не сделает шагов в направлении завершения войны до 8 августа. Но должен сказать, что, основываясь на действиях Трампа за последние шесть месяцев, я настроен очень скептически.

Россия усиливает обстрелы Украины

В начале войны, когда Россия еще сомневалась в возможности сломать украинцев, ее удары были направлены преимущественно на энергетическую систему. Сейчас, похоже, ставка сделана на психологическое истощение. Когда украинцы оставались без электроэнергии, это было одно. Но теперь каждая ракета, которую не удается перехватить, имеет риск попадания в жилой дом.

Это преднамеренный план, чтобы заставить украинцев обратить гнев внутрь, на нашу систему ПВО, на ВСУ, на военное руководство и забыть, кто на самом деле является врагом?

Да, конечно. Прежде всего я понимаю, что это означает для украинцев. Я имею небольшое представление об этом. Я был в Украине в прошлом году несколько дней, в мае, и все это время звучали постоянные сигналы воздушной тревоги из-за российских атак на Киев.

Согласно моим наблюдениям, российской армии удалось достичь лишь ограниченных успехов на поле боя. Думаю, что разочарование в Москве сейчас толкает Россию на гораздо бессистемные атаки по гражданским объектам в Киеве и других городах.

За последние несколько месяцев мы видим гораздо более масштабные удары. Это отражает рост недовольства в Кремле тем, что военная кампания развивается не так, как ожидалось.

Значительная часть войны сейчас фактически ведется против мирного населения Украины.

Но чего они ожидают от украинцев? Чтобы те вышли на протест к Владимиру Зеленскому и призвали прекратить войну и сдаться?

Я думаю, что цель России – истощить волю украинцев. Одна из проблем заключается в том, что я не считаю, что Кремль действительно понимает народ Украины. Я вспоминаю последний визит Владимира Путина в Киев, это было в 2013 году. Тогда он выступил с речью, в которой основная идея крылась в том, что россияне и украинцы – это "один народ".

По моему мнению, это было совсем неуместное выступление для Украины, поскольку он отрицает культуру, язык и историю украинцев. За последние три с половиной года мы наблюдаем постоянное недооценивание Россией стремления украинцев иметь собственное государство и самостоятельно определять свое будущее. Москва неоднократно удивлялась, насколько сильно Украина хочет идти собственным путем.

Стратегия Путина в отношении США оказалась успешной

Есть еще один интересный момент, если говорить о Путине. Каждый раз, когда американский президент устанавливает новый срок окончания войны в Украине, российский диктатор никогда не отвечает прямо. Он ничего не говорит Трампу. Он общается через пресс-секретаря Дмитрия Пескова или экс-президента России Дмитрия Медведева. Почему Путин избегает прямого общения? Почему он ничего не публикует в адрес Дональда Трампа?

Если посмотреть на последние шесть месяцев, видно, что Путин пытался разыграть Трампа, затянуть его, убедить в том, что он заинтересован в мире в то время, как война продолжается. Должен сказать, что за последние полгода Путин оказался успешным в этом.

Мы наблюдали целую серию уступок со стороны Америки, в частности принципиальное согласие нарушить западный бойкот и провести встречу с Путиным. Я предложил Соединенным Штатам попытаться нормализовать отношения с Россией. Мы видели, что в ООН американская делегация проголосовала против резолюции относительно войны между Россией и Украиной, потому что в этих российских резолюциях правильно утверждалось, что агрессором выступает Россия.

Также Соединенные Штаты сделали шаги к нормализации отношений с Россией. За все эти уступки и подарки со стороны Америки мы не увидели никаких реальных шагов от России: ни по удовлетворению американских требований, ни по окончанию войны.

Путин сознательно затянул Дональда Трампа, это ему удалось. Надеюсь, Трамп поймет, что его обманули и сделает шаги, чтобы заставить Кремль изменить курс и начать движение к прекращению огня или соглашению, которое завершит эту войну.

Многие психологи говорили, что у американского президента чрезвычайно развито чувство гордости, он крайне эгоистичный, любит выставлять себя на показ перед всем миром. И после шести месяцев, в течение которых российский президент пытался его обмануть, удивительно, что мы не видим никакой жесткой реакции с его стороны. Если он действительно настолько горд, то выглядит очень униженным перед миром.

Я согласен. Думаю, что Путин действительно унизил Трампа. Он выглядел слабым. Я надеюсь, что он изменит курс. Посмотрим на следующей неделе, когда истечет установленный дедлайн. Я надеюсь на жесткую реакцию Трампа. Судя по последним шести месяцам, я не уверен, что этого стоит ожидать.

Как в Вашингтоне реагируют на заявления российских официальных лиц, вроде Дмитрия Медведева? Ведь Трамп писал, что Медведеву следует тщательнее подбирать выражения. Не кажется ли Вашингтону, что поведение представителей высшего руководства Кремля становится действительно опасным?

Относительно Медведева, он, по сути, дискредитировал себя уже несколько лет назад. Не уверен, что его воспринимают серьезно, хотя он занимает высокую должность в российском правительстве. Однако некоторые из его высказываний настолько странные, что возникает вопрос, осознает ли он их.

Я вспоминаю один разговор, который состоялся несколько лет назад с бывшим российским чиновником, который работал в оборонной сфере. Он сказал тогда следующее: "Не обращайте внимания на Медведева, слушайте только Путина".

Да, но Путин говорит очень мало.

Дело в том, что Путин пытается избежать прямого противоречия Трампу, потому что, по-прежнему, надеется выстроить с ним отношения, которые смогут принести пользу России. Это вполне понятная стратегия Путина. И, как показали последние шесть месяцев, она работает.

То есть ему удалось избежать серьезных шагов со стороны Америки, направленных на наказание России за отказ согласиться на прекращение огня, которое Украина приняла в марте текущего года. Стратегия оказалась результативной.

Следовательно, пока мне не очень понятно, какой мотив у Путина, чтобы изменить курс. Надеюсь, если до 8 или 9 августа Россия не сделает никаких существенных шагов к завершению войны, Трамп все-таки примет реальные меры, которые дадут понять российскому руководству, что продолжение этой войны будет означать растущие политические, военные и экономические расходы для России.

Какие шаги может сделать Трамп, чтобы нажать на Путина?

Недавно вы сказали, что если бы Трамп использовал доступные ему инструменты, ход войны в Украине мог бы пойти иначе. Сегодня Путин продолжает войну, потому что уверен в своих преимуществах и в возможности истощить Украину. Какие реальные рычаги влияния остались у Трампа сейчас?

Он говорил, например, что мог бы ввести 100% пошлину на импорт российских товаров в США. Не думаю, что это заставит кого-то в Кремле потерять сон. В 2024 году Соединенные Штаты Америки импортировали из России товаров на сумму ориентировочно три миллиарда долларов. Это не так много, но Трамп все еще имеет реальные рычаги, если он решится их применить.

Во-первых, есть конкретные шаги по усилению санкций. Хотя, например, США и западные страны запретили экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, некоторые из них до сих пор каким-то образом проникают туда. Полупроводники и чипы продолжают попадать в Россию и используются затем в российских ракетах и дронах. Можно было бы принять дополнительные меры, чтобы перекрыть этот путь и серьезно усилить санкционный режим.

Во-вторых, можно снизить потолок цен на российскую нефть. Европа уже заявила о готовности снизить этот порог с 60 до 47 долларов за баррель. США могли бы и должны были бы последовать этому примеру.

Трамп мог бы также обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить выделение дополнительных средств для помощи Украине не только через продажу вооружений. Он мог бы совместно с G-7 ЕС достичь конфискации 300 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка России и направить их в фонд для восстановления Украины и закупки оружия.

Такие меры поставили бы Путина и Кремль перед реальностью, когда Украина получила бы все необходимое: и ресурсы, и вооружение, чтобы продолжать борьбу, а Россия несла бы серьезные военные и экономические расходы.

К сожалению, несмотря на наличие таких рычагов, за последние шесть месяцев Трамп не использовал их.

О замороженных активах России

К сожалению, с 2022 года замороженные российские активы находятся в подвешенном состоянии. Это как что-то, что просто не движется. Ничего не происходит.

Думаю, что до конца своего срока администрация Байдена, в частности Министерство финансов, пришло к мысли, что можно сделать шаги по конфискации этих активов. Часть проблемы заключается в необходимости убедить европейцев. Европейцы были бы более открыты к инициативе, если бы Трамп решительно ее продвигал.

Ведь США согласились продавать оружие Украине, но он не просил Конгресс выделить дополнительное финансирование. Это могло бы усилить интерес Европы к использованию замороженных активов Центрального банка России вместо того, чтобы увеличивать собственные бюджеты для поддержки Украины. Это был бы шаг, который мог бы сработать, если бы Трамп решил действовать.

Имеет ли другой мировой лидер, не только Трамп, реальные рычаги влияния на Путина?

Считаю, что Запад имеет возможность повлиять, если он будет действовать коллективно. Например, конфискация замороженных активов Центрального банка России, а также четкий сигнал о том, что поддержка Украины сохранится в долгосрочной перспективе. Все это стало бы важным шагом, чтобы дать понять российскому руководству, что продолжение войны будет означать новые потери среди российских военнослужащих, усиление экономического давления на российскую экономику.

Сейчас, согласно большинству прогнозов, после 2025 года российская экономика столкнется со стагнацией. Коллективные действия могут повлиять на расчеты Кремля.

Хочу отметить одно, чего я не предусмотрел бы в 2022 году. Меня поразила готовность Европы продолжать поддержку Украины. В 2022 году я не предположил бы, что проблемы возникнут в Вашингтоне, а не в Европе.

Европейцы настроены серьезно. Они понимают, в отличие от Трампа, что если Россия одержит победу в войне с Украиной, она станет значительно более серьезной угрозой как для Европы, так и для американских интересов.

Мне бы хотелось, чтобы Белый дом понимал это так же как в Берлине, Париже, Варшаве, Лондоне и странах Балтии, где уже существует четкое осознание того, что победа России в Украине означает для Европы.

Что на самом деле может быть болезненным для России?

Если обратиться к истории, чем заканчиваются войны под влиянием экономического давления?

Экономического давления может оказаться недостаточно. Однако, я считаю, что это может внести свой вклад. За последние три года Путин увеличивал расходы на оборону, используя, в частности, средства из Фонда национального благосостояния России. Это позволило ему избежать ситуации, когда рост расходов на военные нужды заставляли бы сокращать финансирование гражданского сектора.

Однако, как сейчас прогнозируют многие экономисты, такая схема может работать еще некоторое время, но после текущего года ее устойчивость серьезно снизится.

Путину придется столкнуться с классическим выбором между пушками и маслом. Ему удавалось избегать этого три года.

Так что, экономическое давление, безусловно, играет роль. Однако настоящая точка давления будет не в санкциях, а в том случае, если Кремль осознает, что Европа и США готовы продолжать предоставлять Украине вооружение и финансирование, в частности для производства собственного оружия, например, дронов большой дальности.

Это означает, что война будет продолжаться. А это для россиян боль, растущая боль. Количество погибших с российской стороны, согласно некоторым оценкам, уже превышает миллион человек, и оно будет расти. Думаю, именно это становится ключевым фактором давления.

На данный момент в Кремле сохраняется надежда Путина на то, что если Трамп откажется от поддержки Украины и отступит, то другие европейские страны начнут сокращать помощь вслед за ним. Эту стратегию нужно изменить.

Если Путин будет убежден, что Запад действительно твердо настроен поддерживать Украину, именно это может иметь наибольшее влияние на его решение продолжать войну или искать путь к прекращению огня и достижения справедливого мира.

Думают ли в Вашингтоне о проведении выборов в Украине?

Сохраняется ли в США мнение о том, что Украина должна провести выборы, даже несмотря на то, что часть ее территории находится под российской оккупацией?

Мне кажется, что в США это мнение сейчас не имеет серьезной поддержки. Общее понимание такое: во-первых, Украина находится в состоянии войны; во-вторых, очевидно, что украинская общественность считает, что сейчас неуместное время для проведения выборов.

Думаю, большинство политических партий в Украине соглашаются с тем, что выборы проводить не следует. Есть критики из Украины, которые при любых обстоятельствах будут утверждать, что отсрочка выборов якобы свидетельствует о недемократичности власти. Такая аргументация не получила серьезного отклика ни в Конгрессе США, ни в обществе.

Не стоит недооценивать амбиции Путина

Вы не раз говорили о возможной атаке России на страны Балтии. Это будет прямое вторжение или гибридная операция?

Мое беспокойство заключается в следующем: если Путин одержит победу в Украине, ограничиваются ли его амбиции только этой страной? Не думаю. Боюсь, что, например, одна из стран Балтии может оказаться под угрозой. Если спросить у большинства российских экспертов о том, может ли Путин начать военную атаку на ту же Астану (столица Казахстана – 24 Канал), они дадут ответ, что это было бы безумие. Видимо, они правы.

Добавлю важное: если бы этих экспертов спросили в 2018 или 2019 годах, начнет ли Путин полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, они бы сказали, что это безумие и он не сделает этого. Поэтому существует риск недооценки амбиций Владимира Путина. Я считаю, что он стремится восстановить российское влияние и, возможно, физический контроль как в постсоветском пространстве, так и в Восточной Европе.

Путин может попытаться бросить вызов одной из стран-членов НАТО. Если не будет должной реакции Альянса, это нанесет серьезный удар по единству этой организации.

Поэтому европейские государства поступают мудро, увеличивая свои оборонные бюджеты. Это позволит продемонстрировать России, что любой удар по стране-участнице НАТО будет решительно отражен.

Именно так работает система сдерживания. И все же, пусть вероятность этого может быть не такой высокой, но я считаю неразумным исключать возможность того, что в амбиции Путина входит, например, восстановление контроля над восточной частью Эстонии. НАТО разумно делает, готовясь к такому развитию событий.

В 2022 году, всего за несколько недель до российского вторжения в Украину, я провела интервью с Энтони Блинкиным, в котором он убеждал меня и украинскую аудиторию, что Россия нападет в течение нескольких недель. Американская разведка, по его словам, не ошибается. А я тогда была в полном отрицании того, что это вообще возможно.

Я был в Киеве в конце января – начале февраля 2022 года. Большинство украинцев, с которыми я разговаривал, тоже находились в состоянии отрицания. Понятно, что я не видел данных американской разведки, я больше не работаю в правительстве. Но один мой знакомый, бывший коллега, уже в декабре или в начале января сказал мне: "Я не могу поделиться разведданными, но я их видел. Это делает кровь ледяной. Россия намерена вторгнуться".

Украинцы подтвердили, что Россия действительно накапливает силы в Белоруссии и Крыму для возможного вторжения. Но при этом они считали, что Москва не намерена это осуществить. Это был самый интересный момент в анализе американской разведки.

Решение об обнародовании этой информации было принято уже в декабре. Разведка США пришла к выводу, что Россия имеет не только возможности, но и намерения. К сожалению, это подтвердилось 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную атаку на Украину.

Посмотрим, что произойдет 8 августа.

Я настроен скептически. Не думаю, что США сделает какие-то решительные шаги. Я очень надеюсь, что Трамп опровергнет мои ожидания и отреагирует жестко, что заставит Кремль пересмотреть свои планы по продолжению этой страшной войны.