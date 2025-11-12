В Центре противодействия коррупции сказали, что должен сделать Зеленский, чтобы спасти доверие партнеров
- Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк отметила, что Запад ожидает конкретных действий от Зеленского для сохранения доверия партнеров после коррупционного скандала в "Энергоатоме".
- Центр противодействия коррупции призывает президента поддержать антикоррупционные органы, отказаться от коррупционного окружения и обеспечить независимость расследований.
После обнародования пленок НАБУ о возможных злоупотреблениях в "Энергоатоме" коррупционный скандал получил международную огласку. Партнеры Украины внимательно следят, как власть реагирует на историю, затрагивающую оборонные контракты и стратегические проекты.
Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в эфире 24 Канала отметила, что Запад ожидает четких шагов от Владимира Зеленского. Она намекнула, что именно реакция президента определит, сохранится ли доверие к Украине среди ее союзников.
Как международные партнеры отреагировали на скандал?
После обнародования пленок НАБУ историю с "Энергоатомом" обсуждают и за рубежом. Западные партнеры внимательно следят, сможет ли украинская власть дать прозрачный ответ на обвинения в коррупции.
Наши партнеры ждут реакции Зеленского. Тридцати секунд, которые он посвятил этому в обращении, – недостаточно, чтобы удовлетворить украинское общество и западных союзников,
– сказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции.
Она объяснила, что партнеры ожидают не формальных заявлений, а конкретных действий. От реакции президента зависит дальнейшая поддержка Украины со стороны ЕС и США. Если власть проигнорирует расследование, это может повлиять на готовность партнеров инвестировать в стратегические проекты.
Президент должен прекратить покрывать коррупционное окружение
В Центре противодействия коррупции отметили, что глава государства должен сделать выбор: поддержать работу антикоррупционных органов или отказаться от приближенных, которые злоупотребляют властью. От этого зависит, сможет ли Украина сохранить доверие международных партнеров.
Президент должен отпустить всех этих любих друзей, близких соратников, которые наживаются на близости к телу, и позволить НАБУ и САП выполнить свою работу,
– подчеркнула Каленюк.
Она напомнила, что детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов, который расследовал дело "Миндичгейт", находится под стражей уже несколько месяцев. Такая ситуация, по ее словам, выглядит как давление на антикоррупционную систему. Президенту стоит прекратить влияние ГПУ, ГБР и СБУ на независимые расследования, чтобы сохранить доверие общества и партнеров.
Украине нужно обновление управления государством
В Центре противодействия коррупции считают, что страна оказалась в кризисе из-за чрезмерной концентрации власти в руках приближенных к президенту людей. Именно они превратили государственные должности в инструмент обогащения во время войны.
Мы видим, до чего довели государство эти пять менеджеров,
– подчеркнула Каленюк.
Она объяснила, что такие действия парализуют эффективное руководство страной. В головах чиновников осталось желание воровать, а не спасать государство. Чтобы восстановить доверие, власти нужно привлечь профессиональных технократов и дать антикоррупционным органам работать независимо.
Шанс восстановить доверие Запада еще есть. Для этого нужно не бороться с расследованиями, а показать, что антикоррупционные институты в Украине действуют независимо и эффективно.
Мы можем выйти из этого сильнее, если президент поддержит НАБУ и САП. Это покажет, что демократия в Украине работает, а антикоррупционные органы выполняют свою работу и это ожидания и народа, и наших западных партнеров,
– сказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции.
Она подчеркнула, что поддержка Запада держится на доверии, которое пошатнулось из-за давления на следователей. Однако ситуацию можно исправить, если власть признает ошибки, отмежевается от коррупционных связей и покажет политическую волю к очистке системы.
Что известно о коррупционном скандале в энергетике?
- 10 ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию по делу коррупции в энергетике. Обыски прошли, в частности, у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Следствие говорит о схеме "шлагбаум" – систематические проценты от поставщиков "Энергоатома" на уровне 10 – 15 процентов стоимости контрактов. Собрано более тысячи часов аудиозаписей.
- По данным САП, фактическое влияние на кадровые решения, закупки и финпотоки осуществляли посторонние лица без формальных полномочий. К реализации схемы привлекали бывшего чиновника ФГИ, который стал советником министра, и экс-правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
- Кодовые имена фигурантов – "Карлсон", "Профессор", "Рокет", "Тенор" – использовала сама группа, это подтвердил руководитель подразделения детективов Александр Абакумов. Идентификации "Карлсона" как Тимура Миндича и "Профессора" как Германа Галущенко публично приводили СМИ и нардеп Ярослав Железняк.