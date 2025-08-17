15:54, 17 августа

Президент Еврокомиссии на брифинге с Зеленским говорит, что Украина не должна столкнуться ни с какими ограничениями по вооруженным силам.

Украина должна стать "стальным дикобразом", которого не сможет переварить ни один нападающий,

– заявила она.