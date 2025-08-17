Зеленский и Урсула фон дер Ляйен начали пресс-конференцию в Брюсселе: главные заявления лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 августа, прибыл в Брюссель для встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В рамках визита они провели совместную пресс-конференцию.
Что заявили Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в комментарии журналистам и все, об их ключевых заявлениях, рассказывает 24 Канал.
Что заявили на пресс-конференции?
По требованиям Путина невозможно "пройтись" под давлением оружия. Необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением,
– Зеленский
Владимир Зеленский отмечает, что Европа должна быть объединенной, как в начале войны. По его словам, Путин имеет очень много требований и чтобы пройтись по ним надо много времени.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций против России будет принят в раннем сентябре. По ее словам, Украина не должна столкнуться ни с какими ограничениями по вооруженным силам.
Президент Еврокомиссии на брифинге с Зеленским говорит, что Украина не должна столкнуться ни с какими ограничениями по вооруженным силам.
Украина должна стать "стальным дикобразом", которого не сможет переварить ни один нападающий,
– заявила она.