17 августа, 15:51
Зеленский и Урсула фон дер Ляйен начали пресс-конференцию в Брюсселе: главные заявления лидеров

Маргарита Волошина

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 августа, прибыл в Брюссель для встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В рамках визита они провели совместную пресс-конференцию.

Что заявили Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в комментарии журналистам и все, об их ключевых заявлениях, рассказывает 24 Канал.

Что заявили на пресс-конференции?

 
16:00, 17 августа

По требованиям Путина невозможно "пройтись" под давлением оружия. Необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением, 
– Зеленский
 

15:58, 17 августа

Владимир Зеленский отмечает, что Европа должна быть объединенной, как в начале войны. По его словам, Путин имеет очень много требований и чтобы пройтись по ним надо много времени.

15:56, 17 августа

Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций против России будет принят в раннем сентябре. По ее словам, Украина не должна столкнуться ни с какими ограничениями по вооруженным силам. 
 

15:54, 17 августа

Президент Еврокомиссии на брифинге с Зеленским говорит, что Украина не должна столкнуться ни с какими ограничениями по вооруженным силам.

Украина должна стать "стальным дикобразом", которого не сможет переварить ни один нападающий, 
– заявила она.