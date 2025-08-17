Зеленський та Урсула фон дер Ляєн провели пресконференцію у Брюсселі: головні заяви лідерів
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 17 серпня, прибув до Брюсселя задля зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У рамках візиту вони провели спільну пресконференцію.
Що заявили Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у коментарі журналістам та усе, про їхні ключові заяви, розповідає 24 Канал.
Що заявили на пресконференції?
Український президент також прокоментував ідею територіальних поступок.
"Конституція України унеможливлює здачу територій чи торгівлю землею. Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки Росія не показує жодних ознак, що тристоронню зустріч станеться", – сказав він.
За словами Володимира Зеленського, про вимоги Росії говоритимуть під час переговорів у Вашингтоні, які відбудуться за участі Дональда Трампа та європейських лідерів 18 серпня. Президент наголосив, що Путін не хоче припиняти вбивства.
За словами президента України, наразі Росія не показує, що тристороння зустріч відбудеться. У разі, якщо ворог відмовиться – потрібні нові санкції.
Нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де лінія фронту зараз. Контактна лінія – найкраща лінія для розмов,
Урсула фон дер Ляєн своєю чергою сказала, що зараз період, Україна вирішує свою долю, але вона може розраховувати на Європу. Президентка Єврокомісії повідомила, що приєднається до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі.
Президент України наголосив, що Київ розглядає вступ до Європейського Союзу як частину безпекових гарантій у разі досягнення угоди.
Потрібно, щоб безпека працювала на практиці, як стаття 5 НАТО,
Урсула фон дер Ляєн заявила, що завтрашній день стане вирішальним для України. Зазначимо, що у понеділок, 18 серпня, заплановані переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні.
Український президент заявив, що нашій державні необхідні реальні переговори. За його словами, це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз.
Володимир Зеленський заявив журналістам, що насамперед необхідно припинити вбивства людей. Він констатував, що Володимир Путін має дуже багато вимог, проте Україна не ознайомлена з ними усіма.
Якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по всіх них, і неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою,
Володимир Зеленський зазначає, що Європа має бути об'єднаною, як на початку війни. За його словами, Путін має дуже багато вимог і щоб пройтись по них треба багато часу.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що 19-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалено у ранньому вересні. За її словами, Україна не має зіткнутися з жодними обмеженнями щодо збройних сил.
Водночас сам Володимир Зеленський зазначив, що найкраща гарантія безпеки для України це сильна українська армія.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні потрібні сильні безпекові гарантії. Це зокрема в інтересах Європи. Вона підкреслила, що Україна має мати змогу себе захистити, жодні обмеження на чисельність її армії або на допомогу від інших країн є неприйнятними.
Україна повинна стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник,