Президент Украины произнес речь за трибуной ООН 24 сентября. В частности, Зеленский рассказал об украинских дронах, которые способны летать на расстояние 3 тысячи километров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Смотрите также Владимир Зеленский снова выступает в ООН: главные тезисы вживую

Что Зеленский сказал об украинском оружии?

Президент Украины рассказал о главном преимуществе Киева в войне с Москвой.

В Украине нет больших толстых ракет, которые диктаторы любят демонстрировать на парадах, но у нас есть дроны, которые могут летать на 2 – 3 тысячи километров,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не имела другого выбора, кроме как создать дроны для защиты своей земли.

Также глава государства вспомнил об операции "Паутина", когда дешевые украинские беспилотники уничтожили десятки дорогих стратегических бомбардировщиков врага.