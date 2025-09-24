Президент України виголосив промову за трибуною ООН 24 вересня. Зокрема, Зеленський розповів про українські дрони, які здатні літати на відстань 3 тисячі кілометрів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.

Що Зеленський сказав про українську зброю?

Президент України розповів про головну перевагу Києва у війні з Москвою.

В Україні немає великих товстих ракет, які диктатори люблять демонструвати на парадах, але у нас є дрони, які можуть літати на 2 – 3 тисячі кілометрів,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не мала іншого вибору, окрім як створити дрони для захисту своєї землі.

Також глава держави згадав про операцію "Павутина", коли дешеві українські безпілотники знищили десятки дорогих стратегічних бомбардувальників ворога.

Що відомо про операцію, яку згадав президент?