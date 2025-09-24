Зеленський назвав головну зброю України у війні з Росією
- Зеленський заявив, що українські дрони можуть літати на відстань 2-3 тисячі кілометрів.
- Президент згадав операцію "Павутина", де українські дрони знищили стратегічні бомбардувальники ворога.
Президент України виголосив промову за трибуною ООН 24 вересня. Зокрема, Зеленський розповів про українські дрони, які здатні літати на відстань 3 тисячі кілометрів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.
Що Зеленський сказав про українську зброю?
Президент України розповів про головну перевагу Києва у війні з Москвою.
В Україні немає великих товстих ракет, які диктатори люблять демонструвати на парадах, але у нас є дрони, які можуть літати на 2 – 3 тисячі кілометрів,
– заявив Зеленський.
Він підкреслив, що Україна не мала іншого вибору, окрім як створити дрони для захисту своєї землі.
Також глава держави згадав про операцію "Павутина", коли дешеві українські безпілотники знищили десятки дорогих стратегічних бомбардувальників ворога.
Що відомо про операцію, яку згадав президент?
1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши 41 російський літак стратегічної авіації на чотирьох аеродромах у Росії, зокрема "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Українські воїни використали для атаки FPV-дрони, які спочатку переправили до Росії. За ними на територію ворога відправили мобільні дерев'яні будиночки.
За попередньою інформацією, збитки ворогу становлять понад 2 мільярди доларів. Загалом було використано 117 дронів, якими керувала така ж кількість операторів.