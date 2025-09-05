Владимир Зеленский согласился на все мирные предложения, которые выдвигал Дональд Трамп: и прекращение огня, и переговоры в Стамбуле, и встреча с Путиным. Глава государства рассказал, почему поддерживает любую инициативу президента США.

Владимир Зеленский объяснил, что соглашался на все мирные предложения со стороны США, чтобы у Москвы не было ни одного шанса сказать, что это Украина якобы не хочет мира, передает 24 Канал со ссылкой на интервью президента американскому каналу TBN.

Почему Зеленский соглашается на все идеи Трампа?

Я не хочу давать Путину ни одного процента, чтобы можно было сказать, что из-за Украины мы не можем иметь мира,

– подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что поддержал все идеи Трампа, а российский диктатор, наоборот, всегда отвергал их.

Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается отказаться от любых переговоров. Чтобы отсрочить введение санкций, глава Кремля прибегает к различным манипуляциям и объяснениям, почему США должны подождать с усилением давления на Россию.

Политик уверен, что США остаются для Кремля врагом. Оккупанты уважают силу, которой обладают Соединенные Штаты, но не ценности.

Украинский лидер выразил надежду, что США заставят Путина сесть за стол переговоров. Для этого нужен комплекс мер: санкции, большие пакеты вооружения и политическое давление.

Зеленский отметил, что пока давление на Россию со стороны Вашингтона недостаточное. Он добавил, что выразил это мнение Дональду Трампу.

Что известно о мирных предложениях Трампа?