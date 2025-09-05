Володимир Зеленський погодився на усі мирні пропозиції, які висував Дональд Трамп: і припинення вогню, і переговори у Стамбулі, і зустріч із Путіним. Глава держави розповів, чому підтримує будь-яку ініціативу президента США.

Володимир Зеленський пояснив, що погоджувався на усі мирні пропозиції з боку США, аби у Москви не було жодного шансу сказати, що це Україна нібито не хоче миру, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента американському каналу TBN.

Чому Зеленський погоджується на усі ідеї Трампа?

Я не хочу давати Путіну жодного відсотка, щоб можна було сказати, що через Україну ми не можемо мати миру,

– наголосив президент.

Він підкреслив, що підтримав усі ідеї Трампа, а російський диктатор, навпаки, завжди відкидав їх.

Володимир Зеленський заявив, що Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів. Щоб відстрочити запровадження санкцій, очільник Кремля вдається до різних маніпуляцій і пояснень, чому США мають почекати із посиленням тиску на Росію.

Політик впевнений, що США залишаються для Кремля ворогом. Окупанти поважають силу, якою володіють Сполучені Штати, але не цінності.

Український лідер висловив сподівання, що США примусять Путіна сісти за стіл переговорів. Для цього потрібен комплекс заходів: санкції, великі пакети озброєння та політичний тиск.

Зеленський наголосив, що наразі тиск на Росію з боку Вашингтона недостатній. Він додав, що висловив цю думку Дональду Трампу.

Що відомо про мирні пропозиції Трампа?