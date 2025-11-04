Зеленский ответил, поддерживает ли Трамп вступление Украины в ЕС

Владимир Зеленский обсуждал вопрос вступления Украины в Европейский Союз с Дональдом Трампом. США понимает, что это выбор украинцев и что государство принадлежит к Европе.

Об этом рассказал президент Украины во время выступления на Саммите по расширению ЕС 4 ноября, передает 24 Канал.

Что думает Трамп о вступлении Украины в ЕС?

Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом перспективы членства Украины в Европейском Союзе. По словам украинского лидера, Трамп в этом вопросе на стороне украинцев.

Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена Европейского Союза,

– рассказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины добавил, что американский лидер признает, что государство является частью Европы географически, геополитически и исторически.

Зеленский отметил, что во время разговора с Трампом обсуждали блокировку украинской интеграции Венгрией. Именно тогда президент Украины спросил, поддерживает ли Трамп наше государство.

По словам украинского лидера, Трамп ответил утвердительно и пообещал сделать "все возможное". Тем не менее американский президент не назвал никаких временных промежутков.

Как продвигается интеграция Украины в ЕС?