Сегодня нет сил на все, – Зеленский ответил на заявления Трампа о Крыме и НАТО

Украина предпочла бы вернуть Крым и стать членом НАТО. В то же время Владимир Зеленский признал, что сейчас условий для этого нет.

Об этом пишет 24 Канал. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса Президента Украины.

Что говорит Зеленский о возвращении Крыма и вступлении в НАТО?

Журналисты спросили Президента Украины о последнем интервью Дональда Трампа, в котором он вспомнил о якобы первом разговоре украинского лидера с Путиным и его слова, что Украина вернет Крым и будет в НАТО. Зеленский сказал, что Украина хочет в НАТО, и он считает это справедливым.

Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран, если быть откровенными, не видят пока что Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там,

– говорит Зеленский.

По его словам, у Украины сегодня нет сил на все это и нет достаточной поддержки для всего этого, имея в виду возвращение Крыма и членство в НАТО.

"Что касается Крыма, у нас нет сил вернуть абсолютно наш украинский полуостров Крым. И может, я это и сказал на первой встрече (с Путиным – 24 Канал). И я считаю, что я был прав", – подчеркнул украинский политик.