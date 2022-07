Мы объединились, чтобы сделать невозможное – мы точно победим, – Зеленский

Героизм и несокрушимость украинцев уже поразили весь мир. А в нашей победе не сомневаются ни мировые политики, ни рядовые граждане.

О неотвратимости победы Украины в очередной раз напомнил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Мы уже удивили мир. Мы объединились, чтобы сделать невозможное. Мы точно победим, хотя никто не ожидал. Ради собственного мирного, свободного и демократического будущего", – подчеркнул он.

Также украинский лидер опубликовал фото, которые доказывают несокрушимость украинцев и показывают ужасы российского вторжения.

Украинский народ – непобедимый / Фото Marek M. Berezowski, Serhii Hudak, Ondra Deml, Ivan Zayets, Elena Tita, Alina Smutko for Suspilne News, Serhii Korovainyi, Ivor Prickett for The New York Times.

Последние новости российско-украинской войны

Российские военные не отказались от своих захватнических целей и продолжают попытки захвата городов на Донбассе. Сейчас продолжаются ожесточенные бои за каждый клочок украинской земли. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, наши бойцы возле Северска, Белогоровки, Лисичанска и Волчеяровки на Лисичанском направлении попали под огонь ствольной и реактивной артиллерии. Россияне до сих пор безрезультатно пытаются взять важную трассу Лисичанск – Бахмут.

В то же время есть и важные достижения, которыми могут похвастаться бойцы ВСУ. 30 июня россияне сбежали с острова Змеиный. Бесспорно, это фундаментальная и очень мощная операция, проведенная нашими защитниками и продуманная их руководством. В России подали это как "жест доброй воли".

Россияне, не имея значительных достижений на войне, терроризируют мирное население Украины. Российские военные активно обстреливают ракетами гражданскую инфраструктуру. Так, например, 1 июля они попали в жилой дом и базу отдыха в Одесской области. А 27 июня нанесли удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В обоих случаях погибли многие гражданские люди.

