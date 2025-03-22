Возле знаменитой стелы: Зеленский прибыл в Донецкую область

Президент Зеленский прибыл в Донецкую область. Он приехал в Донецкую область сегодня, 22 марта.

Об этом передает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.

Смотрите также Россияне имели успехи под Покровском, но замедлились в Курской области: обзор фронта от ISW

Зеленский прибыл в Донецкую область

Президент Украины утром 22 марта прибыл в Донецкую область. Вместе с заместителем главы Офиса Президента Павлом Палисой они побывали у стелы на въезде в область, где почтили память павших воинов.

Президент прибыл в Донецкую область: смотрите видео

Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Дань уважения всем павшим героям,

– написал президент.

Зеленский также поблагодарил всех, кто помогает Украине и поддерживает нас.

Смотрите также Зеленский назвал страны, которые могут помочь в мониторинге выполнения прекращения огня

Напомним, вчера, 21 марта, президент Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел посетили Мощун в Киевской области в годовщину освобождения этого села от российских захватчиков. Лидеры почтили память украинских защитников, погибших во время обороны и освобождения Мощуна в 2022 году. Президенты осмотрели мемориал "Ангелы Победы", установлен на территории, где происходили решающие бои за Мощун.

Мощун стал одним из ключевых оборонительных рубежей Киева, где продолжались тяжелые бои в середине марта 2022 года. Вражеские силы страны-агрессора намеревались прорваться через село в столицу, используя маршрут Гостомель – Буча – Ирпень.

ВСУ полностью вытеснили российские войска из Мощуна 21 марта 2022 года.