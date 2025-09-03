Зеленский прибыл во Францию: в планах встреча с Макроном

Владимир Зеленский находится с визитами за рубежом. Вечером 3 сентября стало известно, что он прилетел во Францию.

Что Зеленский будет делать во Франции?

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал о планах главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 3 сентября прибыл во Францию. В Париже он встретится с президентом Эммануэлем Макроном,

– говорится в заметке.

В Елисейском дворце заявили, что Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также примет участие в рабочем ужине. Ожидается, что лидеры сделают заявления для медиа.

Французская сторона добавила, что президенты будут говорить в том числе и о ситуации на поле боя. Макрон засвидетельствует поддержку справедливого и прочного мира в Украине.

