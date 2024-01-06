"Почувствуют настоящую мощь": Зеленский заявил, что станет самой болезненной потерей для России
Российскому руководству и элитам безразличны человеческие жизни, ведь они больше ценят активы. Поэтому их потеря для россиян будет самой болезненной.
Об этом Владимир Зеленский заявил в сети Х. Президент Украины призвал страны к действиям, чтобы замороженные российские активы передали в поддержку Украины, сообщает 24 Канал.
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Это возможность заставить оккупантов заплатить за террор
Зеленский заявил, что замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 миллиардов долларов. Эти средства можно использовать для поддержки Украины.
Это историческая возможность вынудить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них болезненной потерей. Они ощутят истинную силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора,
– подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на российскую агрессию. Зеленский добавил, что это будет также правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, а агрессору всегда приходится платить за свои преступления.
"Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", – подытожил президент.
Российские активы в Европе: последние новости
- Германия может конфисковать российские активы более чем на 720 миллионов евро. Об этом заявил федеральный прокурор Петер Франк, направивший соответствующее ходатайство в Высший региональный суд Франкфурта-на-Майне. Основанием для конфискации стал случай, что банк JP Morgan получил запрос на трансфер более 720 миллионов евро на счет в Commerzbank. Это одна из дочерних компаний столичной фондовой биржи, National Clearing Corporation. Поэтому американский кредитор отказался от выполнения этой операции.
- Швейцария в декабре заморозила 8,8 миллиарда долларов (7,7 миллиарда швейцарских франков) по российским активам. Эта сумма может измениться, потому что в подсанкционном списке постоянно добавляются или изымаются новые лица.
- Несмотря на санкции, Россия продолжает получать доходы от продажи нефти и газа. В общем, только на продажах страна-агрессор заработала 17,7 триллиона рублей в 2023 году.