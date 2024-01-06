"Почувствуют настоящую мощь": Зеленский заявил, что станет самой болезненной потерей для России

Российскому руководству и элитам безразличны человеческие жизни, ведь они больше ценят активы. Поэтому их потеря для россиян будет самой болезненной.

Об этом Владимир Зеленский заявил в сети Х. Президент Украины призвал страны к действиям, чтобы замороженные российские активы передали в поддержку Украины, сообщает 24 Канал.

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Это возможность заставить оккупантов заплатить за террор

Зеленский заявил, что замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 миллиардов долларов. Эти средства можно использовать для поддержки Украины.

Это историческая возможность вынудить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них болезненной потерей. Они ощутят истинную силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на российскую агрессию. Зеленский добавил, что это будет также правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, а агрессору всегда приходится платить за свои преступления.

"Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", – подытожил президент.

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