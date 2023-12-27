Как Россия обогащается на сырье

Российские СМИ сообщают, что почти треть доходов страны-агрессора составляют продажи нефти и газа. 24 Канал. Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что страна планирует поддерживать свои финансовые обязательства даже по более низким ценам на нефть, используя средства из Фонда национального благосостояния.

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В экономическом прогнозе России заложено предположение, что цена на нефть будет колебаться около 70 долларов за баррель. Однако в бюджете страны используется базовая цена – 60 долларов за баррель.

Разница между этими двумя ценами покрывается средствами из Фонда национального благосостояния, позволяя сохранить финансовую стабильность даже в случае непредсказуемых изменений на мировых рынках нефти.

Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем выполнить в любом случае все обязательства, но поменьше сформируем Фонд национального благосостояния. Хотя уверен, что будем выполнять наши плановые показатели и по ФНБ,

– говорит Силуанов.

Всего на продажах нефти и газа Россия заработала 17,7 триллиона рублей в 2023 году.

Новые санкции против российской нефти

Напомним, на днях правление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло изменения в правила, касающиеся ценового лимита на российскую нефть, ужесточая существующие санкции.

Эти изменения расширяют ограничения, применяемые к владельцам судов и самих судов, которые вовлечены в перевозку российской нефти, если стоимость этой нефти превышает установленный предел. Такой шаг является частью более широких усилий со стороны США и их союзников по ограничению финансовых ресурсов, получаемых Россией от продажи нефти, в контексте ее действий в Украине.

Таким образом, имущество и права лиц, совершающих незаконные действия по обходу санкций и находящихся в Соединенных Штатах или принадлежащих гражданам США попадут под ограничения.