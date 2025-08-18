Владимир Зеленский проведет ряд встреч с европейскими союзниками перед тем, как прибыть в Белый дом. Они проходят в посольстве Украины в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский встречается в Вашингтоне с лидерами европейских стран и организаций перед визитом в Белый дом, где ожидаются его переговоры с Президентом США Дональдом Трампом о прекращении войны. Встречи с европейцами происходят в Посольстве Украины в Вашингтоне, пишет CNN.

Переговоры в украинском посольстве будут происходить с разными лидерами в разное время. При этом ожидается, что с Президентом Украины встретятся, в частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.