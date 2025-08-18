Укр Рус
18 серпня, 17:48
Зеленський розпочав консультації з лідерами Європи перед зустріччю з Трампом, – ЗМІ

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Зеленський проводить зустрічі з європейськими лідерами у Вашингтоні перед зустріччю з Трампом.
  • Переговори відбуваються в посольстві України в різний час з різними лідерами.

Володимир Зеленський проведе низку зустрічей з європейськими союзниками перед тим, як прибути до Білого дому. Вони відбуваються у посольстві України у Вашингтоні.

Як пише CNN, Володимир Зеленський проведе переговори з деякими європейськими лідерами. Вони були заплановані вже кілька днів тому, передає 24 Канал.

Що відомо про зустріч Зеленського і союзників у Вашингтоні?

Очікується, що політики продовжать узгодження позицій перед тим, як сісти за стіл переговорів із президентом США та його делегацією.

Тим часом видання Укрінформ зазначає, що перемовини в українському посольстві відбуватимуться з різними лідерами в різний час. 

Попередньо, Володимир Зеленський побесідує з усіма союзниками, які склали йому компанію під час візиту до Вашингтона. 

Навіщо із Зеленським до Трампа приїхали лідери Європи?


Політолог Ігор Чаленко у коментарі 24 Каналу пояснив, що європейські союзники не лише супроводжують Зеленського на зустрічі з Трампом, аби уникнути повторення скандалу в Овальному кабінеті 28 лютого. Склад європейського "конвою" Зеленського дає можливість комплексно обговорити напрацювання гарантій безпеки для України Так, наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон відповідають за "коаліцію рішучих", генсек НАТО Марк Рютте – за нинішню підтримку України, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – за прискорений вступ України до ЄС. 