Зеленський розпочав консультації з лідерами Європи перед зустріччю з Трампом, – ЗМІ
Володимир Зеленський проведе низку зустрічей з європейськими союзниками перед тим, як прибути до Білого дому. Вони відбуваються у посольстві України у Вашингтоні.
Як пише CNN, Володимир Зеленський проведе переговори з деякими європейськими лідерами. Вони були заплановані вже кілька днів тому, передає 24 Канал.
Що відомо про зустріч Зеленського і союзників у Вашингтоні?
Очікується, що політики продовжать узгодження позицій перед тим, як сісти за стіл переговорів із президентом США та його делегацією.
Тим часом видання Укрінформ зазначає, що перемовини в українському посольстві відбуватимуться з різними лідерами в різний час.
Попередньо, Володимир Зеленський побесідує з усіма союзниками, які склали йому компанію під час візиту до Вашингтона.
Навіщо із Зеленським до Трампа приїхали лідери Європи?
Політолог Ігор Чаленко у коментарі 24 Каналу пояснив, що європейські союзники не лише супроводжують Зеленського на зустрічі з Трампом, аби уникнути повторення скандалу в Овальному кабінеті 28 лютого. Склад європейського "конвою" Зеленського дає можливість комплексно обговорити напрацювання гарантій безпеки для України Так, наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон відповідають за "коаліцію рішучих", генсек НАТО Марк Рютте – за нинішню підтримку України, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – за прискорений вступ України до ЄС.