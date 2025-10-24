Путин хочет разделить Украину с США, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин стремится разделить Украину и США, чтобы ослабить наше государство перед Россией.
- Зеленский отметил важность совместных усилий с США для достижения мира и призвал к продолжению санкционного давления на Россию.
Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин стремится разделить Украину и Соединенные Штаты. Это нужно, чтобы сделать наше государство более слабым перед Россией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время общения с журналистами 24 октября.
Что сказал Зеленский о планах Путина в отношении Украины и США?
Владимир Зеленский отметил, что Украина не ищет возможностей, как закончить войну без Соединенных Штатов.
Наш план, безусловно, сделать прочные шаги (к миру, – 24 Канал) вместе. А план Путина, между прочим, нас (Украину и США, – 24 Канал) разделить, и сделать нас более слабыми. И именно поэтому, я думаю, что нам нужно сделать все вместе (с Соединенными Штатами, – 24 Канал),
– заявил украинский лидер.
Он также отметил, что партнеры Украины должны продолжать оказывать давление на Путина практически, то есть усиливать санкции. В частности, крепкие шаги сделали США, введя санкции против нефтяной отрасли страны-агрессора, а также ЕС со своим 19-м пакетом санкций.
Также Владимир Зеленский отметил, что усиление Украины должно быть и в дальнобойном плане.
Как Трамп хочет закончить войну в Украине?
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Дональд Трамп пытается заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров для прекращения войны в Украине. Для этого американский лидер усиливает давление на обоих президентов.
Также США 23 октября ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Эти торгово-экономические ограничения предусматривают блокирование имущества и долей этих компаний в США, а также включают 31 дочернюю компанию этих предприятий. Это также должно побудить Путина сесть за стол переговоров и говорить о мире.
В то же время Дональд Трамп сделал заявление о возможности победы Украины в войне. Американский президент не думает, что Украина одержит победу в войне, но и не исключает такой возможности.