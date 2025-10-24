Путин хочет разделить Украину с США, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин стремится разделить Украину и Соединенные Штаты. Это нужно, чтобы сделать наше государство более слабым перед Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время общения с журналистами 24 октября.

Что сказал Зеленский о планах Путина в отношении Украины и США?

Владимир Зеленский отметил, что Украина не ищет возможностей, как закончить войну без Соединенных Штатов.

Наш план, безусловно, сделать прочные шаги (к миру, – 24 Канал) вместе. А план Путина, между прочим, нас (Украину и США, – 24 Канал) разделить, и сделать нас более слабыми. И именно поэтому, я думаю, что нам нужно сделать все вместе (с Соединенными Штатами, – 24 Канал),

– заявил украинский лидер.

Он также отметил, что партнеры Украины должны продолжать оказывать давление на Путина практически, то есть усиливать санкции. В частности, крепкие шаги сделали США, введя санкции против нефтяной отрасли страны-агрессора, а также ЕС со своим 19-м пакетом санкций.

Также Владимир Зеленский отметил, что усиление Украины должно быть и в дальнобойном плане.

