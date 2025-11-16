Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зеленский прибыл с визитом в Грецию с визитом в Грецию
16 ноября, 13:39
2

Зеленский прибыл с визитом в Грецию с визитом в Грецию

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Афины, где его встретил вице-премьер-министр Костис Хадзидакс.
  • Зеленский и Хадзидакс провели короткую беседу.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Афины. В аэропорту его встретил вице-премьер-министр Костис Хадзидакс.

Зеленский с Хадзидаксом провели короткий разговор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Зеленский встретится с Макроном: известны дата, место и причина

Что известно о визите Зеленского в Грецию?

Президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Афин. Его встретил вице-премьер-министр Костис Хадзидакс. Они провели короткую беседу.

Зеленский в Афинах: смотрите видео

Позже кортеж с Зеленским отправился в путь.

Какой может быть причина визита Зеленского в Грецию?

  • Украина договорилась с Грецией о поставках газа для отопительного сезона, чтобы компенсировать потери из-за российских ударов.

  • Правительство Украины уже направило средства на импорт, также наша страна получает поддержку от европейских партнеров, банков под гарантии Еврокомиссии, украинских банков, Норвегии и ведет активную работу с США, чтобы обеспечить полное финансирование.