Зеленский прибыл с визитом в Грецию с визитом в Грецию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Афины. В аэропорту его встретил вице-премьер-министр Костис Хадзидакс.
Что известно о визите Зеленского в Грецию?
Зеленский в Афинах: смотрите видео
Позже кортеж с Зеленским отправился в путь.
Какой может быть причина визита Зеленского в Грецию?
Украина договорилась с Грецией о поставках газа для отопительного сезона, чтобы компенсировать потери из-за российских ударов.
Правительство Украины уже направило средства на импорт, также наша страна получает поддержку от европейских партнеров, банков под гарантии Еврокомиссии, украинских банков, Норвегии и ведет активную работу с США, чтобы обеспечить полное финансирование.