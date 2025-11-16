Зеленский прибыл с визитом в Грецию с визитом в Грецию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Афины. В аэропорту его встретил вице-премьер-министр Костис Хадзидакс.

Зеленский с Хадзидаксом провели короткий разговор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о визите Зеленского в Грецию?

Президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Афин. Его встретил вице-премьер-министр Костис Хадзидакс. Они провели короткую беседу.

Зеленский в Афинах: смотрите видео

Позже кортеж с Зеленским отправился в путь.

Какой может быть причина визита Зеленского в Грецию?