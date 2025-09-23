Зеленский прибыл в Нью-Йорк: с кем встретился украинский президент
Вечером понедельника, 23 сентября, Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Запланировано почти 20 встреч.
Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале. Подробнее о переговорах в США – читайте в материале 24 Канала.
С кем встретился Зеленский в США?
Встреча со спецпредставителем президента США
– подчеркнул Зеленский.
Встреча с Вселенским Патриархом
– отметил Зеленский.
Встреча с директором-распорядителем МВФ
– отметил президент.
– подытожил президент.
Встреча с президентом Казахстана
– подытожил Зеленский.
Также Зеленский провел встречу со специальным представителем Президента США генералом Китом Келлогом.
Проинформировал о ситуации на фронте и результаты контрнаступательной операции у Доброполья и Покровска. Кроме того, они коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодных соглашений по дронов и закупки американского оружия, которые Украина предложила США.
Встреча Зеленского и Келлога 23 сентября: смотрите видео
Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и Президенту США Дональду Трампу – за усилия для окончания войны и прекращения убийств,
Зеленский обсудил со Вселенским Патриархом Варфоломеем пути достижения реального мира и дальнейшее развитие церкви в Украине.
Встреча Зеленского и Варфоломея 23 сентября: смотрите видео
Кроме того, президент проинформировал о защите религиозной свободы в Украине, поделился деталями сотрудничества с американской командой и пригласил Его Святейшество приехать в Украину.
Спасибо Вселенскому Патриарху за поддержку, солидарность, адвокацию интересов Украины, постоянные молитвы за всех украинцев и осуждение действий РПЦ, которая благословила убийства украинцев,
В Нью-Йорке Зеленский также встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Они обсудили возможности для использования замороженных российских активов и варианты сотрудничества, в том числе и новую программу, направленную на поддержку устойчивости Украины в ближайшие годы.
Договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве между правительством Украины и МВФ,
Встреча Зеленского и Георгиевой 23 сентября: смотрите видео
Особое внимание уделили нарушением Россией воздушного пространства стран НАТО, в частности 22 сентября в Копенгагене. Обменялись мнениями относительно причин.
Спасибо лично Кристалине Георгиевой за ее внимание к Украине и МВФ – за программы, которые помогают усиливать нашу экономику,
В США Зеленский встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
Лидеры подробно обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире для того, чтобы закончить эту войну. Отдельно коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества и заинтересованности казахстанских компаний в восстановлении Украины.
Встреча Зеленского и Токаева 23 сентября: смотрите видео
Спасибо Казахстану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,