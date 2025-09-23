Зеленський прибув у Нью-Йорк: з ким зустрівся український президент
Увечері понеділка, 23 вересня, Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув у Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН. Заплановано майже 20 зустрічей.
Про це український президент повідомив у своєму телеграм-каналі. Детальніше про переговори в США – читайте в матеріалі 24 Каналу.
З ким зустрівся Зеленський у США?
Також Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником Президента США генералом Кітом Келлогом.
Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська. Окрім того, вони торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США.
Зустріч Зеленського і Келлога 23 вересня: дивіться відео
Вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу та Президенту США Дональду Трампу – за зусилля для закінчення війни та припинення вбивств,
Зеленський обговорив із Вселенським Патріархом Варфоломієм шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні.
Зустріч Зеленського і Варфоломія 23 вересня: дивіться відео
Окрім того, президент поінформував про захист релігійної свободи в Україні, поділився деталями співпраці з американською командою та запросив Його Всесвятість приїхати до України.
Дякую Вселенському Патріарху за підтримку, солідарність, адвокацію інтересів України, постійні молитви за всіх українців та засудження дій РПЦ, яка благословила вбивства українців,
У Нью-Йорку Зеленський також зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
Вони обговорили можливості для використання заморожених російських активів та варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості України в найближчі роки.
Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ,
Зустріч Зеленського і Георгієвої 23 вересня: дивіться відео
Окрему увагу приділили порушенням Росією повітряного простору країн НАТО, зокрема 22 вересня в Копенгагені. Обмінялися думками щодо причин.
Дякую особисто Крісталіні Георгієвій за її увагу до України та МВФ – за програми, які допомагають посилювати нашу економіку,
У США Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.
Лідери детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці та зацікавленості казахстанських компаній у відновленні України.
Зустріч Зеленського і Токаєва 23 вересня: дивіться відео
Дякую Казахстану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України,