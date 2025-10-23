Россия пытается сделать холод оружием, будущие войны могут выглядеть именно так, – Зеленский

Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета в Брюсселе. Он рассказал, чего добивается Россия, без конца атакуя украинские города и села.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского.

Будет ли блэкаут в Украине?

По словам Зеленского, Россия использует холодную погоду, чтобы наносить удары по энергообъектам Украины. Сейчас блэкаутов нет, потому что холод еще не стал оружием. Но враг хочет, чтобы Украина вошла в зиму в блэкауте.

Ракетные и беспилотные удары по энергетике и критической инфраструктуре Украины, по замыслу россиян, должны уничтожить нормальную жизнь в городах и общинах. Цель – оставить людей без электроэнергии или даже заставить их уехать (второе преимущественно касается прифронтовых областей).

Такой террор против нашей энергетической системы – это не просто локальная проблема или только какой-то далекий конфликт между двумя странами. Это становится элементом возможного вида будущих войн. Россия превращает любую разрушительную силу в инструмент войны – это теперь часть их военной тактики и доктрины,

– подчеркнул президент.

Сейчас Путин избегает дипломатии, блефует и усиливает террор Украины. Но диктатора можно вернуть к реальности сильным давлением на него.

Полное выступление Зеленского на заседании Европейского совета: смотрите видео

Кстати. Укргидрометцентр пишет, что в ближайшие дни потеплеет.

Что можно сделать, чтобы Путин остановил войну?

Зеленский убежден, что это должно быть применение дальнобойного оружия. Он призвал партнеров "поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности".

И это дальнобойное оружие есть не только у США – оно также есть в некоторых европейских странах, в частности "Томагавки". Мы уже говорим со странами, которые могут помочь. И только посмотрите, как, кстати, занервничал Путин, когда подняли эту тему. Он понимает, что дальнобойное оружие может действительно изменить ход войны,

– акцентировал Зеленский.

Для Киева важно как можно скорее принять решение об использовании замороженных российских активов. Значительная часть этих средств пойдет на закупку европейского оружия.

"Эти деньги могут помочь и вам, и нам. Их также можно использовать уже сейчас, чтобы усилить нас: усилить ПВО Украины, воздушный флот, позиции на передовой. Это означает спасение жизней", – объяснил лидер государства.

По ПВО, то есть идея изменить порядок получения систем Patriot. Сейчас некоторые страны опережают Украину в списке ожидания.

Мы предлагаем изменить порядок: если мы получим системы сейчас, мы готовы вернуть их или заменить, когда наступит наша очередь. Поэтому прошу вас быть гибкими относительно наших потребностей в противовоздушной обороне – во время войны спасение жизней должно быть основным приоритетом,

– призвал Зеленский.

Инициатива PURL в октябре закрыла насущные потребности Украины, но еще не все обещанные взносы поступили. Надо ускорить этот процесс и расширить инициативу на другие страны. Эффективной может быть и программа SAFE, к которой присоединилось около 20 европейских государств. Еще следует разблокировать прогресс по кластерам в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

Справка. Security Action for Europe (SAFE, "Безопасные действия для Европы") – это финансовый инструмент ЕС, который поддержит те страны-члены, которые хотят вкладывать инвестиции в оборонное промышленное производство через совместный заказ и с фиксацией на развитии приоритетных возможностей.

Какова ситуация с энергетикой сейчас?