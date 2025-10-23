Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой прогноз погоды в Украине 24 октября?
Средняя температура по Украине днем будет около +15 градусов. Но пройдут дожди.
В Украине будет происходить смена погоды. Атмосферный фронт обусловит ночью на крайнем западе дожди, днем на Правобережье умеренные, на Закарпатье, Прикарпатье, Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди,
– информируют синоптики.
В большинстве южных областей днем местами грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем на правобережье порывы 15 – 20 метров на секунду, а на высокогорье Карпат до 25 метров на секунду.
По всей территории Украины ощутимо потеплеет, хотя порывистый ветер будет вносить ощущение дискомфорта. Температура ночью в пределах +6...+11 градусов, в восточных и Сумской областях +1...+6; в дневные часы +11...+16, в южной части столбики термометров будут достигать до +19, а вот на высокогорье Карпат дождь, температура ночью и днем +4...+9 градусов,
– говорится в заметке.
Прогноз погоды на 24 октября в Киеве и Киевской области
Будет облачно, вечером пройдет дождь. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура по области ночью +6...+11 градусов, днем +11...+16; в Киеве ночью +8...+10, днем +13...+15 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
- 24 октября днем на Правобережье порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат до 25 метров в секунду, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь. Объявлен I уровень опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта.
- На Киевщине и в Киеве днем 24 октября прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. I уровень опасности (желтый).
- 4 – 25 октября на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,2-1,0 метра, в нижних течениях реки Боржава на 1,0 - 2,0 метра над уровнями на 8 часов 23 октября. Негативных последствий не ожидается.
В этих областях будет сильный ветер 24 октября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +13...+15
- Ужгород +13...+15
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +14...+16
- Луцк +14...+16
- Ровно +14...+16
- Житомир +13...+15
- Винница +14...+16
- Одесса +16...+18
- Николаев +16...+18
- Херсон +16...+18
- Симферополь +16...+18
- Кропивницкий +14...+16
- Черкассы +13...+15
- Чернигов +13...+15
- Сумы +10...+12
- Полтава +13...+15
- Днепр +14...+16
- Запорожье +16...+18
- Донецк +15...+17
- Луганск +13...+15
- Харьков +13...+15
Какой будет погода дальше?
В Укргидрометцентре указывают, что в последующие трое суток будет неустойчивая погода.
"Ночью 24 октября преимущественно без осадков, днем 24 и ночью 25 октября умеренные, местами значительные дожди. На юге страны отдельные грозы, днем в воскресенье и в течение понедельника местами небольшой дождь. В Карпатах дождь и мокрый снег", – перечислили синоптики.