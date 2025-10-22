Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где будут заморозки?
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В частности, специалисты проинформировали о заморозках, которые стоит ждать уже этой ночью.
Ночью 23 октября в восточных областях заморозки в воздухе 0-3 градуса. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Заморозки в областях Украины / Карта Укргидрометцентра
Заморозки в Украине: последние новости
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу отметила, что в течение ближайшей недели сильных заморозков в Украине не будет. По ее словам, пока что в течение 5 суток – недели, таких изменений, резкого холода или снега, точно нет.
Специалист отметила, что температурный фон в нашей стране немного повысится со среды, 22 октября. Она указала что 22 октября в Украине начинается смена холодных потоков с севера на более теплые с южных направлений. По ее словам, ночь еще будет оставаться холодной, а днем рассчитываем на умеренное тепло.