Про це пише 24 Канал з посилання на Укргідрометцентр.

Дивіться також Дощі знову накриють більшість областей: коли та де чекати опади в Україні

Де будуть заморозки?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Зокрема, фахівці проінформували про заморозки, які варто чекати вже цієї ночі.

Вночі 23 жовтня у східних областях заморозки в повітрі 0-3 градуси. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.



Заморозки в областях України / Карта Укргідрометцентру

Заморозки в Україні: останні новини