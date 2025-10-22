Про це пише 24 Канал з посилання на Укргідрометцентр.
Де будуть заморозки?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Зокрема, фахівці проінформували про заморозки, які варто чекати вже цієї ночі.
Вночі 23 жовтня у східних областях заморозки в повітрі 0-3 градуси. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Заморозки в областях України / Карта Укргідрометцентру
Заморозки в Україні: останні новини
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі 24 Каналу наголосила, що протягом найближчого тижня сильних заморозків в Україні не буде. За її словами, поки що протягом 5 діб – тижня, таких змін, різкого холоду чи снігу, точно немає.
Фахівець зазначила, що температурний фон у нашій країні трохи підвищиться із середи, 22 жовтня. Вона вказала що 22 жовтня в Україні починається зміна холодних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків. За її словами, ніч ще залишатиметься холодною, а вдень розраховуємо на помірне тепло.