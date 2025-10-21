Про це в коментарі 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також В Україну йде потепління: де та коли підвищиться температура

Коли минуть заморозки?

За словами синоптикині, 22 жовтня в Україні починається зміна холодних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків.

Ніч ще залишатиметься холодною, а вдень розраховуємо на помірне тепло,

– підкреслила представниця Укргідрометцентру.

Тиск трохи зросте, а вологість повітря лишиться так само високою. Імовірно, залишиться хмарна погода, проте можна розраховувати на короткочасні прояснення.

Наталія Птуха зауважила, що сніг чи сильні заморозки найближчим часом очікувати не треба. За її словами, температурний фон у нашій країні трохи підвищиться з середи, 22 жовтня.

На Заході температура була нижче нуля: що відомо?