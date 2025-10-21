Об этом в комментарии 24 Канала рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда пройдут заморозки?

По словам синоптика, 22 октября в Украине начинается смена холодных потоков с севера на более теплые с южных направлений.

Ночь еще будет оставаться холодной, а днем рассчитываем на умеренное тепло,

– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Давление немного возрастет, а влажность воздуха останется так же высокой. Вероятно, останется облачная погода, однако можно рассчитывать на кратковременные прояснения.

Наталья Птуха отметила, что снег или сильные заморозки в ближайшее время ожидать не надо. По ее словам, температурный фон в нашей стране немного повысится со среды, 22 октября.

