Об этом в комментарии 24 Канала рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда пройдут заморозки?

По словам синоптика, 22 октября в Украине начинается смена холодных потоков с севера на более теплые с южных направлений.

Ночь еще будет оставаться холодной, а днем рассчитываем на умеренное тепло,
– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Давление немного возрастет, а влажность воздуха останется так же высокой. Вероятно, останется облачная погода, однако можно рассчитывать на кратковременные прояснения.

Наталья Птуха отметила, что снег или сильные заморозки в ближайшее время ожидать не надо. По ее словам, температурный фон в нашей стране немного повысится со среды, 22 октября.

На Западе температура была ниже нуля: что известно?

  • К слову, 21 октября утром на Львовщине и Прикарпатье были заморозки. Трава покрылась инеем, а водители отскребали лед со своих авто.

  • Температура опустилась ниже 0, а днем будет только от +7 до +12 градусов.

  • В то же время на горе Поп Иван было ясно, но температура воздуха опустилась до -3 градусов. Ветер дует с запада 6 метров в секунду. Утром на Ивано-Франковщине было -2.