Зеленский ответил, может ли Украина отдать Донбасс ради мира

Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос территорий во время мирных переговоров оказался самым сложным. Впрочем, позиция Украины остается неизменной.

Во время общения с журналистами 8 декабря Владимир Зеленский ответил, рассматривает ли возможность вывода ВСУ из части Донбасса для заключения мирного соглашения с Россией, передает 24 Канал.

Готова ли Украина уступить территории ради мира?

Президент подчеркнул, что ни по закону, ни по Конституции, ни по международному праву, ни по моральному праву Украина не может отдавать своих территорий.

Он подчеркнул, что Россия и Украина твердо стоят на своих позициях, а США тем временем пытаются найти компромисс.

Россия, безусловно, настаивает на том, чтобы мы отдали территории. Мы, конечно, не хотим ничего отдавать. И за это мы боремся. Американцы сегодня ищут компромисс,

– объяснил политик.

Также во время разговора со СМИ Владимир Зеленский признал, что у Дональда Трампа отличное от украинского видения завершения войны. Для США главное – закончить войну, а для Киева не менее важно то, как именно это сделать. Украине нужны гарантии, что российская агрессия не повторится.