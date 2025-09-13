Российскую Камчатку снова всколыхнуло землетрясение: объявлена угроза цунами
- 13 сентября на Камчатке вновь произошло землетрясение – магнитудой 7,7 балла, а эпицентр располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского.
- После афтершока объявлена угроза цунами, службы перевели в режим повышенной готовности, жителей призывают отойти от побережья.
В субботу, 13 сентября, стихия снова всколыхнула российскую Камчатку. Местные исследователи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 балла в Тихом океане.
Однако подземные толчки ощущали в населенных пунктах полуострова. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Что известно о землетрясении в России 10 сентября?
Об афтершоковом процессе из-за экстремально высокого уровня сейсмичности после мощного землетрясения 30 июля россиян предупредили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук 12 сентября.
Уже на следующий день, 13 сентября, в населенных пунктах полуострова местные жители почувствовали подземные толчки.
По данным приборов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (KVERT), магнитуда сейсмического события составила 7,7.
Эпицентр располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.
Обратите внимание! Reuters со ссылкой на Немецкий центр геонаук (GFZ) пишет о магнитуде 7,1 и глубине около 10 километров. В то же время Геологическая служба США (USGS) оценила землетрясение в 7,4 балла, а глубину – в 39,5 километра.
По предварительной оценке интенсивности, сила толчков в Петропавловске-Камчатском составила до 6 баллов. Стихия изрядно встревожила горожан – люди поспешно вышли на улицу из домов, офисов и торговых центров.
Специалисты начали осмотр социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности,
– написал губернатор Владимир Солодов.
Сейчас сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет. Однако исследователи прогнозируют возможность приближения волн цунами к побережью полуострова.
Высота волн, которые могут достичь побережья, невысокая. Но отойти подальше от берега необходимо... Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть опасно!
– призывают россиян чрезвычайники.
Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется отплыть в океан за 50-метровую изобату, а спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.
Землетрясение на Камчатке 30 июля: коротко о главном
Ночью 30 июля Камчатку всколыхнуло мощное землетрясение. По оценке USGS, его магнитуда составила 8,8 балла, а эпицентр был за около 130 километров к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Явление возникло в сейсмически активной зоне, где Тихоокеанская плита взаимодействует с Охотской.
Подземные толчки спровоцировали цунами, которое добралось даже до берегов США, а в Японии из соображений безопасности эвакуировали персонал "Фукусимы".
Афтершоки продолжались и после – вечером 30 июля в регионе зафиксировали 5 повторных землетрясений в течение чуть более 10 минут.