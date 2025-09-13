В субботу, 13 сентября, стихия снова всколыхнула российскую Камчатку. Местные исследователи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 балла в Тихом океане.

Однако подземные толчки ощущали в населенных пунктах полуострова. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Что известно о землетрясении в России 10 сентября?

Об афтершоковом процессе из-за экстремально высокого уровня сейсмичности после мощного землетрясения 30 июля россиян предупредили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук 12 сентября.

Уже на следующий день, 13 сентября, в населенных пунктах полуострова местные жители почувствовали подземные толчки.

По данным приборов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (KVERT), магнитуда сейсмического события составила 7,7.

Эпицентр располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.

Обратите внимание! Reuters со ссылкой на Немецкий центр геонаук (GFZ) пишет о магнитуде 7,1 и глубине около 10 километров. В то же время Геологическая служба США (USGS) оценила землетрясение в 7,4 балла, а глубину – в 39,5 километра.

По предварительной оценке интенсивности, сила толчков в Петропавловске-Камчатском составила до 6 баллов. Стихия изрядно встревожила горожан – люди поспешно вышли на улицу из домов, офисов и торговых центров.

Специалисты начали осмотр социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности,

– написал губернатор Владимир Солодов.

Сейчас сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет. Однако исследователи прогнозируют возможность приближения волн цунами к побережью полуострова.

Высота волн, которые могут достичь побережья, невысокая. Но отойти подальше от берега необходимо... Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть опасно!

– призывают россиян чрезвычайники.

Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется отплыть в океан за 50-метровую изобату, а спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.

Землетрясение на Камчатке 30 июля: коротко о главном