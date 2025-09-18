На Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 123 километра, объявлена угроза цунами.
- Губернатор Владимир Солодов сообщил, что все службы в режиме повышенной готовности, информации о повреждениях нет.
В четверг, 18 сентября, российскую Камчатку всколыхнуло землетрясение. Объявлена угроза цунами.
Что известно о новом землетрясении в России?
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Камчатки на глубине 123 километра в 21:58 по киевскому времени. Американские метеорологи предупредили об угрозе цунами для восточного побережья. Волны могут достигать 1,5 метров.
Ситуация на Камчатке сегодня / фото росСМИ
Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что "все службы переведены в режим повышенной готовности", информации о повреждениях нет.
Сила толчков в населенных пунктах региона была значительной: в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске она оценивается в 6 – 7 баллов, в Елизовском районе – в 5 – 6 баллов, а в Усть-Камчатском районе – до 4 баллов.
В сети уже делятся первыми кадрами землетрясения. На видео видно, как трясло помещение аэропорта. По словам местных жителей, толчки продолжались около минуты.
Ситуация в аэропорту Елизово на Камчатке: смотрите видео
Что известно о самом мощном землетрясении на Камчатке?
30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений. Толчки магнитудой 8,8 называют одним из самых сильных за все время наблюдений.
Российские ученые говорят, что из-за землетрясения южная часть полуострова Камчатка сместилась на юго-восток. На юге полуострова "максимальные косейсмические смещения" составили почти два метра.
Кроме того, стихия пробудила два вулкана. Фиксировалось первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова. Проснулся и вулкан Ключевская сопка.
Из-за землетрясения была была повреждена база атомных субмарин на Камчатке. Однако в ВМС Украины указали, что разрушения некритичны для российского флота и вряд ли повлияет на выполнение задач.