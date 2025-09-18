В четверг, 18 сентября, российскую Камчатку всколыхнуло землетрясение. Объявлена угроза цунами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о новом землетрясении в России?

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Камчатки на глубине 123 километра в 21:58 по киевскому времени. Американские метеорологи предупредили об угрозе цунами для восточного побережья. Волны могут достигать 1,5 метров.

Ситуация на Камчатке сегодня / фото росСМИ

Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что "все службы переведены в режим повышенной готовности", информации о повреждениях нет.

Сила толчков в населенных пунктах региона была значительной: в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске она оценивается в 6 – 7 баллов, в Елизовском районе – в 5 – 6 баллов, а в Усть-Камчатском районе – до 4 баллов.

В сети уже делятся первыми кадрами землетрясения. На видео видно, как трясло помещение аэропорта. По словам местных жителей, толчки продолжались около минуты.

Ситуация в аэропорту Елизово на Камчатке: смотрите видео

Что известно о самом мощном землетрясении на Камчатке?