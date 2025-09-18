Укр Рус
24 Канал Новости мира На Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами
18 сентября, 22:52
3

На Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 123 километра, объявлена угроза цунами.
  • Губернатор Владимир Солодов сообщил, что все службы в режиме повышенной готовности, информации о повреждениях нет.

В четверг, 18 сентября, российскую Камчатку всколыхнуло землетрясение. Объявлена угроза цунами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также В России истерика из-за планов США на Командорские острова: зачем они Трампу и при чем здесь Китай

Что известно о новом землетрясении в России?

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Камчатки на глубине 123 километра в 21:58 по киевскому времени. Американские метеорологи предупредили об угрозе цунами для восточного побережья. Волны могут достигать 1,5 метров.

Ситуация на Камчатке сегодня / фото росСМИ

Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что "все службы переведены в режим повышенной готовности", информации о повреждениях нет.

Сила толчков в населенных пунктах региона была значительной: в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске она оценивается в 6 – 7 баллов, в Елизовском районе – в 5 – 6 баллов, а в Усть-Камчатском районе – до 4 баллов.

В сети уже делятся первыми кадрами землетрясения. На видео видно, как трясло помещение аэропорта. По словам местных жителей, толчки продолжались около минуты.

Ситуация в аэропорту Елизово на Камчатке: смотрите видео

Что известно о самом мощном землетрясении на Камчатке?

  • 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений. Толчки магнитудой 8,8 называют одним из самых сильных за все время наблюдений.

  • Российские ученые говорят, что из-за землетрясения южная часть полуострова Камчатка сместилась на юго-восток. На юге полуострова "максимальные косейсмические смещения" составили почти два метра.

  • Кроме того, стихия пробудила два вулкана. Фиксировалось первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова. Проснулся и вулкан Ключевская сопка.

  • Из-за землетрясения была была повреждена база атомных субмарин на Камчатке. Однако в ВМС Украины указали, что разрушения некритичны для российского флота и вряд ли повлияет на выполнение задач.