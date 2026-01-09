Во Львове жена погибшего Героя Украины, пилота F-16 Павла Иванова, родила дочь
- Во Львове родилась дочь погибшего Героя Украины Павла Иванова, первого в Украине пилота-штурмовика, на 40-й неделе беременности.
- Девочку назвали Юстинкой, ее вес 3 килограмма, рост 51 сантиметр, имя выбрали вместе еще при жизни Павла.
Во Львове в областном клиническом перинатальном центре на свет появилась дочь погибшего Героя Украины Павла Иванова. Мать ребенка 24-летняя Ирина.
О рождении девочки сообщили на Facebook-странице медучреждения, передает 24 Канал.
Что известно о дочери погибшего Героя Украины?
Жена Павла Иванова, первого в Украине пилота-штурмовика, родила дочь на 40-й неделе беременности. Младенец весит 3 килограмма, ее рост – 51 сантиметр. Девочку назвали Юстинка – имя супруги выбрали вместе еще при жизни военного.
Дети должны рождаться и расти под мирным небом,
– эти слова Павла Иванова вспоминает его жена.
Что известно о гибели Павла Иванова?
Украинский пилот Павел Иванов погиб во время выполнения боевого задания на самолете F-16 12 апреля.
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил пилоту посмертно звание Герой Украины за мужество и героизм.
Самолет, вероятно, сбила российская ракета. Украинские власти не раскрывают место происшествия из соображений безопасности, но известно, что вылет был боевым.