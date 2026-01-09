Во Львове жена погибшего Героя Украины, пилота F-16 Павла Иванова, родила дочь

Во Львове в областном клиническом перинатальном центре на свет появилась дочь погибшего Героя Украины Павла Иванова. Мать ребенка 24-летняя Ирина.

О рождении девочки сообщили на Facebook-странице медучреждения, передает 24 Канал.

Смотрите также Ким предлагает усилить государственную поддержку детских домов семейного типа

Что известно о дочери погибшего Героя Украины?

Жена Павла Иванова, первого в Украине пилота-штурмовика, родила дочь на 40-й неделе беременности. Младенец весит 3 килограмма, ее рост – 51 сантиметр. Девочку назвали Юстинка – имя супруги выбрали вместе еще при жизни военного.

Дети должны рождаться и расти под мирным небом,

– эти слова Павла Иванова вспоминает его жена.

Что известно о гибели Павла Иванова?