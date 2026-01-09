У Львові дружина загиблого Героя України, пілота F-16 Павла Іванова, народила донечку
- У Львові народилася донька загиблого Героя України Павла Іванова, першого в Україні пілота-штурмовика, на 40-му тижні вагітності.
- Дівчинку назвали Юстинкою, її вага 3 кілограми, зріст 51 сантиметр, ім’я обрали разом ще за життя Павла.
У Львові в обласному клінічному перинатальному центрі на світ з’явилася донька загиблого Героя України Павла Іванова. Матір дитини – 24-річна Ірина.
Про народження дівчинки повідомили на Facebook-сторінці медзакладу, передає 24 Канал.
Що відомо про донечку загиблого Героя України?
Дружина Павла Іванова, першого в Україні пілота-штурмовика, народила донечку на 40-му тижні вагітності. Немовля важить 3 кілограми, її зріст – 51 сантиметр. Дівчинку назвали Юстинкою – ім’я подружжя обрало разом ще за життя військового.
Діти мають народжуватись і рости під мирним небом,
– ці слова Павла Іванова згадує його дружина.
Що відомо про загибель Павла Іванова?
Український пілот Павло Іванов загинув під час виконання бойового завдання на літаку F-16 12 квітня.
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв пілоту звання Герой України за мужність і героїзм.
Літак, ймовірно, збила російська ракета. Українська влада не розкриває місце події з міркувань безпеки, але відомо, що виліт був бойовим.