Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву посадовця в ефірі телемарафону.

Дивіться також Віталій Кім передав сертифікати на житло 25 родинам захисників і захисниць

Віталій Кім зазначив, що у 2025 році було створено 8 нових дитячих будинків сімейного типу. Надалі фінансування таких програм планують збільшити. Проте посадовець вказав на важливий нюанс.

Річ у тім, що ДБСТ надають житло, яке, втім, залишається у власності громади. Тобто 10 – 15 років там люди живуть, виховують дітей, потім вони роз'їжджаються після 18 років, і це житло має повертатися до громади. На мою думку, треба це житло залишати цим сім'ям. Адже якщо люди там живуть 15 років, вони вкладають в нього гроші, плюс вкладаються фінансово у виховання дітей. Тож я буду звертатися до уряду з такою ініціативою,

– наголосив Кім.

Голова ОВА зазначив, що тільки за минулий рік у Миколаївській області майже 100 дітей знайшли притулок у сім'ях.

Кім зауважив, що особливістю є те, що це переважно діти з прифронтових регіонів, які не хочуть далеко переїжджати. Вони надають перевагу жити поруч з місцем, де вони народилися.

До слова, днями очільник Миколаївської ОВА відвідав новостворений дитячий будинок сімейного типу родини Калініних у Снігурівці, про він що повідомив на своїй сторінці.

Віталій Кім відвідав ДБСТ родини Калініних / Фото з соцмереж посадовця