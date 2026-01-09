Про народження дівчинки повідомили на Facebook-сторінці медзакладу, передає 24 Канал.

Що відомо про донечку загиблого Героя України?

Дружина Павла Іванова, першого в Україні пілота-штурмовика, народила донечку на 40-му тижні вагітності. Немовля важить 3 кілограми, її зріст – 51 сантиметр. Дівчинку назвали Юстинкою – ім’я подружжя обрало разом ще за життя військового.

Діти мають народжуватись і рости під мирним небом,

– ці слова Павла Іванова згадує його дружина.

Що відомо про загибель Павла Іванова?