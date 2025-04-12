Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Україна втратила ще одного пілота F-16: що відомо про загибель льотчика Павла Іванова

Припущення щодо причин загибелі Павла Іванова

12 квітня стало відомо про загибель 26-річного капітана Павла Іванова після падіння літака F-16. Він віддав життя в бою за Україну, виконуючи бойове завдання. Пілот здійснив понад 130 бойових вильотів, а потім навчився керувати ще й американським літаком.

За даними джерел видання, літак Іванова, ймовірно, збила російська ракета. Однак наразі офіційних коментарів щодо цього немає, розслідування трагедії триває.

Так виданню розповіли, що по літаку Іванова, ворог випустив три ракети – або керовану зенітну ракету з С-400, або ракету класу "повітря-повітря" Р-37.

Співбесідник також не виключає, що літак впав через роботу української ППО, яка могла працювати в тій зоні, де Павло Іванов виконував завдання.

Українська влада з міркувань безпеки не розповідає про місце події та обставини. Однак відомо, що виліт був бойовим.

За мужність і звитягу президент Володимир Зеленський нагородив Павла Іванова званням Герой України посмертно. Його подвиг залишиться в серцях багатьох українців. Пілот до останнього подиху захищав нашу країну.